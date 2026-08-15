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Live: రాజధాని అమరావతిలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం - పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్షప్రసారం - అమరావతిలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవవేడుక

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Independence Day in Amaravati (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 9:00 AM IST

|

Updated : August 15, 2026 at 11:01 AM IST

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Independence Day Celebrations: నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకు అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు. రాయపూడికి సమీపంలోని పరేడ్‌ మైదానాన్ని ముస్తాబు చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర – 2047 థీమ్‌తో ప్రభుత్వం ఈ వేడుకలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌, మంత్రులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖులు, రాజధాని రైతులు ఈ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. స్త్రీశక్తి పథకం ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయి వేళ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం అనంతరం స్త్రీశక్తి లబ్ధిదారులతో సీఎం బస్సులో ప్రయాణించనున్నారు. మహిళలతో కలిసి హై-టీలో సీఎం పాల్గొననున్నారు.

 

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Independence Day Celebrations: నవ్యాంధ్ర రాజధానిలో చరిత్రాత్మక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ప్రజా రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అందుకు అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు. రాయపూడికి సమీపంలోని పరేడ్‌ మైదానాన్ని ముస్తాబు చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర – 2047 థీమ్‌తో ప్రభుత్వం ఈ వేడుకలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌కల్యాణ్‌, మంత్రులు, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖులు, రాజధాని రైతులు ఈ వేడుకలకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అలరించాయి. స్త్రీశక్తి పథకం ప్రారంభించి ఏడాది పూర్తయి వేళ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం అనంతరం స్త్రీశక్తి లబ్ధిదారులతో సీఎం బస్సులో ప్రయాణించనున్నారు. మహిళలతో కలిసి హై-టీలో సీఎం పాల్గొననున్నారు.

 

'వికసిత్‌ భారత్‌ నిర్మాణానికి వారి ఆశయాలే స్ఫూర్తి'- స్వాతంత్ర్య సమరయోధులకు మోదీ నివాళి

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Last Updated : August 15, 2026 at 11:01 AM IST

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TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
INDEPENDENCE DAY 2026 IN AMARAVATI
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అమరావతిలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవవేడుక
INDEPENDENCE DAY IN AMARAVATI

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