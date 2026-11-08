LIVE : కొడంగల్లో పోలీస్స్టేషన్, సర్కిల్ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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Published : November 8, 2026 at 2:48 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 2:55 PM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో పోలీస్ స్టేషన్, సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంబంధిత పోలీస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. వారితో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫొటోలు దిగుతున్నారు. మూడు రోజుల కొడంగల్ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ అనేక కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం కొండగల్ ఛౌరస్తాలో యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో పాల్గొని, కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం చేయూత పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా సుమారు 4.5 లక్షల మందికి కొత్తగా పెన్షన్లు అందించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధింత పత్రాలను వారికి రేవంత్ రెడ్డి అందించారు. వీరందరి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఈ నెల 19న తేదీన జమ కానున్నాయి. ప్రస్తుతం కొడంగల్ పోలీస్ స్టేషన్లో అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్లో పోలీస్ స్టేషన్, సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంబంధిత పోలీస్ అధికారులు పాల్గొన్నారు. వారితో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫొటోలు దిగుతున్నారు. మూడు రోజుల కొడంగల్ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ అనేక కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం కొండగల్ ఛౌరస్తాలో యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో పాల్గొని, కేక్ కట్ చేశారు. అనంతరం చేయూత పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా సుమారు 4.5 లక్షల మందికి కొత్తగా పెన్షన్లు అందించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధింత పత్రాలను వారికి రేవంత్ రెడ్డి అందించారు. వీరందరి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఈ నెల 19న తేదీన జమ కానున్నాయి. ప్రస్తుతం కొడంగల్ పోలీస్ స్టేషన్లో అధికారులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.