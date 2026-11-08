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LIVE : కొడంగల్​లో పోలీస్‌స్టేషన్‌, సర్కిల్​ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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కొడంగల్​లో పోలీస్‌స్టేషన్‌ను ప్రారంభోత్సవం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 8, 2026 at 2:48 PM IST

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Updated : November 8, 2026 at 2:55 PM IST

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సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి కొడంగల్​లో పోలీస్​ స్టేషన్​, సర్కిల్​ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంబంధిత పోలీస్​ అధికారులు పాల్గొన్నారు. వారితో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ఫొటోలు దిగుతున్నారు. మూడు రోజుల కొడంగల్​ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ అనేక కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కేక్​ కట్​ చేశారు. అనంతరం కొండగల్​ ఛౌరస్తాలో యువజన కాంగ్రెస్​ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో పాల్గొని, కేక్​ కట్ చేశారు. అనంతరం చేయూత పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా సుమారు 4.5 లక్షల మందికి కొత్తగా పెన్షన్​లు అందించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధింత పత్రాలను వారికి రేవంత్ ​రెడ్డి అందించారు. వీరందరి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఈ నెల 19న తేదీన జమ కానున్నాయి. ప్రస్తుతం కొడంగల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో అధికారులతో సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి కొడంగల్​లో పోలీస్​ స్టేషన్​, సర్కిల్​ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంబంధిత పోలీస్​ అధికారులు పాల్గొన్నారు. వారితో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి ఫొటోలు దిగుతున్నారు. మూడు రోజుల కొడంగల్​ పర్యటనలో భాగంగా ఇవాళ అనేక కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. పుట్టినరోజు సందర్భంగా తన ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల సమక్షంలో కేక్​ కట్​ చేశారు. అనంతరం కొండగల్​ ఛౌరస్తాలో యువజన కాంగ్రెస్​ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో పాల్గొని, కేక్​ కట్ చేశారు. అనంతరం చేయూత పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా సుమారు 4.5 లక్షల మందికి కొత్తగా పెన్షన్​లు అందించనున్నారు. ఇందుకు సంబంధింత పత్రాలను వారికి రేవంత్ ​రెడ్డి అందించారు. వీరందరి బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఈ నెల 19న తేదీన జమ కానున్నాయి. ప్రస్తుతం కొడంగల్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో అధికారులతో సీఎం రేవంత్ ​రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం. 

Last Updated : November 8, 2026 at 2:55 PM IST

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TAGGED:

POLICE STATION INAUGURATION
CM REVATH LIVE
CM AT KODANGAL POLICE STATION
సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి లైవ్​
CM AT POLICE STATION INAUGURATION

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