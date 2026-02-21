LIVE : డీసీసీ అధ్యక్షులకు ట్రైనింగ్ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - DCC PRESIDENTS TRAINING LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : February 21, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : February 21, 2026 at 4:50 PM IST
DCC Presidents Training Conference Live : శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి వికారాబాద్ జిల్లా పర్యటనకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, శాసనమండలి చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి వికారాబాద్ బయలుదేరారు. జిల్లాలో అనంతగిరి హిల్స్ లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ (డీసీసీ) అధ్యక్షుల శిక్షణా సమావేశాల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. పీసీసీ, ఏపీసీసీ జిల్లా అధ్యక్షులకు అనంతగిరిలో 10 రోజులపాటు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన దాదాపు 60 మంది డీసీసీ అధ్యక్షులు ఇందులో పాల్గొంటారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కార్యక్రమానికి లోకసభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే ఏఐసీసీ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎన్నికల వ్యూహాలపై ప్రత్యేకంగా మార్గదర్శకాలతో పాటు ఓటర్ మ్యాపింగ్, మైక్రో ప్లానింగ్, లక్ష్యబద్ధ ప్రచారం పద్ధతులు వివరించనున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రచారంపై దిశానిర్దేశం చేస్తారు. జిల్లా స్థాయిలో ప్రజా సమస్యలు ఎలా గుర్తించాలి. వాటిని ప్రభుత్వంతో ఎలా అనుసంధానం చేయాలనే అంశాలపై సూచనలు చేయనున్నారు. మీడియా నిర్వహణ, ప్రజా ప్రసంగ నైపుణ్యాలు, సామాజిక మాధ్యమ వినియోగంపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ప్రతి జిల్లా అధ్యక్షుడు తన జిల్లాకు ప్రత్యేకకార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకునేలా ప్రాక్టికల్ సెషన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.
DCC Presidents Training Conference Live : శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి వికారాబాద్ జిల్లా పర్యటనకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డితో పాటు మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, శాసనమండలి చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్ రెడ్డి వికారాబాద్ బయలుదేరారు. జిల్లాలో అనంతగిరి హిల్స్ లో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ (డీసీసీ) అధ్యక్షుల శిక్షణా సమావేశాల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాలు నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించారు. పీసీసీ, ఏపీసీసీ జిల్లా అధ్యక్షులకు అనంతగిరిలో 10 రోజులపాటు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. రెండు రాష్ట్రాలకు చెందిన దాదాపు 60 మంది డీసీసీ అధ్యక్షులు ఇందులో పాల్గొంటారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఈ కార్యక్రమానికి లోకసభలో ప్రతిపక్షనేత రాహుల్గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లిఖార్జున ఖర్గే ఏఐసీసీ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. ఎన్నికల వ్యూహాలపై ప్రత్యేకంగా మార్గదర్శకాలతో పాటు ఓటర్ మ్యాపింగ్, మైక్రో ప్లానింగ్, లక్ష్యబద్ధ ప్రచారం పద్ధతులు వివరించనున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల ప్రచారంపై దిశానిర్దేశం చేస్తారు. జిల్లా స్థాయిలో ప్రజా సమస్యలు ఎలా గుర్తించాలి. వాటిని ప్రభుత్వంతో ఎలా అనుసంధానం చేయాలనే అంశాలపై సూచనలు చేయనున్నారు. మీడియా నిర్వహణ, ప్రజా ప్రసంగ నైపుణ్యాలు, సామాజిక మాధ్యమ వినియోగంపై శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ప్రతి జిల్లా అధ్యక్షుడు తన జిల్లాకు ప్రత్యేకకార్యాచరణ ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకునేలా ప్రాక్టికల్ సెషన్లు ఏర్పాటు చేస్తారు.