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మంగళగిరిలో దంచికొట్టిన వాన - నీటమునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు

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మంగళగిరిలో దంచికొట్టిన వాన - నీటమునిగిన లోతట్టు ప్రాంతాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2026 at 2:40 PM IST

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Impact of Cyclone Murasu in Mangalagiri : అర్నబ్‌ తుపాను విధ్వంసానికి వారం గడవక ముందే మరో ముప్పు మురసు రూపంలో ముంచుకొచ్చింది. ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించింది. తీరాన్ని దాటిన తుపాను ఈదురుగాలులు, జోరువానతో తీర ప్రాంతాలపై విరుచుకుపడింది. గాలిదుమారానికి పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు విరిగపడటంతో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచి అధకారం ఏర్పడింది. 'మురసు' తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో ఉదయం నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. రహదారులపై మోకాల్లోతు నీరు చేరింది. మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాలతో మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. మోటార్లు పెట్టి నీటిని తోడేస్తున్నారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఉంటున్న వారిని అవసరమైతే పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని చెప్పారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు.

Impact of Cyclone Murasu in Mangalagiri : అర్నబ్‌ తుపాను విధ్వంసానికి వారం గడవక ముందే మరో ముప్పు మురసు రూపంలో ముంచుకొచ్చింది. ఉమ్మడి గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో బీభత్సం సృష్టించింది. తీరాన్ని దాటిన తుపాను ఈదురుగాలులు, జోరువానతో తీర ప్రాంతాలపై విరుచుకుపడింది. గాలిదుమారానికి పలుచోట్ల చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాలు విరిగపడటంతో విద్యుత్‌ సరఫరా నిలిచి అధకారం ఏర్పడింది. 'మురసు' తుపాను ప్రభావంతో గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలో ఉదయం నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. రహదారులపై మోకాల్లోతు నీరు చేరింది. మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాలతో మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. మోటార్లు పెట్టి నీటిని తోడేస్తున్నారు. ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సహాయక చర్యలను వేగవంతం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ అధికారులను ఆదేశించారు. లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఉంటున్న వారిని అవసరమైతే పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలని చెప్పారు. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పని చేయాలని సూచించారు.

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TAGGED:

MURASU EFFECT
CYCLONE MURASU IN MANGALAGIRI
MURASU CYCLONE EFFECT IN AP
LOKESH ON CYCLONE MURASU
మురసు తుపాను

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