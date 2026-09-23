ETV Bharat / Videos

బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం - ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ కీలక సూచనలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 3:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IMD Amaravati Director Nagaratnam on Rains in AP : బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇవాళ (బుధవారం) రాత్రికి ఒడిశా గోపాల్​పూర్, విశాఖపట్నం మధ్య శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ డాక్టర్ నాగరత్నం వెల్లడించారు. దీంతో నేడు, రేపు రెడ్ అలర్ట్​ను జారీ చేశామని తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్రపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఆరు బయట ప్రాంతాల్లో కాకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో ఉండాలని కోరారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. వాయుగుండం వల్ల బొప్పాయి, అరటి, మునగ తోటలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ప్రజలు వాయుగుండం కారణంగా బయట ఉండకుండా సాధారణంగా ఇళ్లలోనే ఉండాలని నాగరత్నం సూచించారు. మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా ఇప్పటికే ఏపీ, ఒడిశాలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల వాగులు, నదులకు భారీగా వరద నీరు చేరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈదురుగాలలతో విద్యుత్‌ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకొరిగాయి. 

IMD Amaravati Director Nagaratnam on Rains in AP : బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కొనసాగుతోంది. దీంతో ఇవాళ (బుధవారం) రాత్రికి ఒడిశా గోపాల్​పూర్, విశాఖపట్నం మధ్య శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం డైరెక్టర్ డాక్టర్ నాగరత్నం వెల్లడించారు. దీంతో నేడు, రేపు రెడ్ అలర్ట్​ను జారీ చేశామని తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్రపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఆరు బయట ప్రాంతాల్లో కాకుండా సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లో ఉండాలని కోరారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని సూచించారు. వాయుగుండం వల్ల బొప్పాయి, అరటి, మునగ తోటలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ప్రజలు వాయుగుండం కారణంగా బయట ఉండకుండా సాధారణంగా ఇళ్లలోనే ఉండాలని నాగరత్నం సూచించారు. మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం కారణంగా ఇప్పటికే ఏపీ, ఒడిశాలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కొన్నిచోట్ల వాగులు, నదులకు భారీగా వరద నీరు చేరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో అనేక ప్రాంతాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈదురుగాలలతో విద్యుత్‌ స్తంభాలు, చెట్లు నేలకొరిగాయి. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DEEP DEPRESSION IN BAY OF BENGAL
IMD AMARAVATI DIRECTOR ON RAINS
DEEP DEPRESSION EFFECT ON AP
RAINS IN ANDHRA PRADESH
IMD AMARAVATI DIRECTOR NAGARATNAM

ఇలాంటి కథనాలు

Gates Opened In Gorakallu Reservoir In Nandyal District

గోరకల్లులోకి చేరిన నీళ్లు - భయంతో పరుగులు తీసిన గ్రామస్థులు

September 22, 2026 at 8:50 PM IST
హంద్రీనీవా జలాలకు సీఎం చంద్రబాబు జలహారతి

కుప్పంలో హంద్రీనీవా జలాలకు సీఎం చంద్రబాబు జలహారతి

September 22, 2026 at 8:03 PM IST
Leopard Spotted on Tirumala

అలిపిరి నడక మార్గంలో చిరుత కలకలం - భయాందోళనలో భక్తులు

September 22, 2026 at 2:56 PM IST
Tirumala Brahmotsavam 2026

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - చంద్రప్రభ వాహనంపై భక్తులను కటాక్షించిన శ్రీనివాసుడు

September 22, 2026 at 9:57 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.