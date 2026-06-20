మార్కెట్లో ఆక్రమణల తొలగింపు - రోడ్డునపడ్డ కుటుంబాలు - ILLEGAL ASSETS REMOVAL
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 3:40 PM IST
Illegal Assets Removal At Railway Station : విజయవాడలోని రాజీవ్ గాంధీ హోల్సేల్ కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రైల్వే శాఖకు చెందిన స్థలాల్లోని ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యల కారణంగా వందలాది వ్యాపార కుటుంబాలు ఒక్కసారిగా రోడ్డున పడ్డాయి. దేశవ్యాప్తంగా తమ ఆధీనంలో ఉన్న స్థలాల్లోని ఆక్రమణలను, అనధికారిక నిర్మాణాలను కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం తొలగించేందుకు రైల్వే శాఖ కఠినమైన చర్యలు చేపడుతోంది. JCBల సహాయంతో నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా విజయవాడ రాజీవ్ గాంధీ మార్కెట్ పరిసరాల్లో కూడా అధికారులు ఈ తొలగింపు ప్రక్రియను చేపట్టారు. తరతరాలుగా ఇదే మార్కెట్లో వ్యాపారాన్ని నమ్ముకుని, దీనిపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్న వందలాది కుటుంబాల ఉపాధి ఒక్కసారిగా కోల్పోవడం స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తమకు ప్రత్యామ్నాయం చూపించకుండా ఇలా అకస్మాత్తుగా ఖాళీ చేయించడంపై బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తమకు సహాయం చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు.
Illegal Assets Removal At Railway Station : విజయవాడలోని రాజీవ్ గాంధీ హోల్సేల్ కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రైల్వే శాఖకు చెందిన స్థలాల్లోని ఆక్రమణల తొలగింపు చర్యల కారణంగా వందలాది వ్యాపార కుటుంబాలు ఒక్కసారిగా రోడ్డున పడ్డాయి. దేశవ్యాప్తంగా తమ ఆధీనంలో ఉన్న స్థలాల్లోని ఆక్రమణలను, అనధికారిక నిర్మాణాలను కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం తొలగించేందుకు రైల్వే శాఖ కఠినమైన చర్యలు చేపడుతోంది. JCBల సహాయంతో నిర్మాణాలను కూల్చివేశారు. ఇందులో భాగంగానే తాజాగా విజయవాడ రాజీవ్ గాంధీ మార్కెట్ పరిసరాల్లో కూడా అధికారులు ఈ తొలగింపు ప్రక్రియను చేపట్టారు. తరతరాలుగా ఇదే మార్కెట్లో వ్యాపారాన్ని నమ్ముకుని, దీనిపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్న వందలాది కుటుంబాల ఉపాధి ఒక్కసారిగా కోల్పోవడం స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. తమకు ప్రత్యామ్నాయం చూపించకుండా ఇలా అకస్మాత్తుగా ఖాళీ చేయించడంపై బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తమకు సహాయం చేయాలని బాధితులు కోరుతున్నారు.