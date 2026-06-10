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IIHTలో మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు - హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీలో మెళకువలపై విద్యార్థులకు తర్ఫీదు - INDIA TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY

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IIHT లో మూడేళ్ల డిప్లొమా కోర్సు - హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీలో మెళకువలపై విద్యార్థులకు తర్ఫీదు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 1:54 PM IST

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IIHT is Modernizing India's Traditional Handloom Industry: సాంప్రదాయానికి ఆధునికత తోడైతే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అనడానికి మన చేనేతరంగమే ఒక ఉదాహరణ. తాతల కాలం నాటి మగ్గం నైపుణ్యానికి నేటితరం సాంకేతికతను జోడిస్తూ తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో అద్భుతమైన శిక్షణ ఇస్తోంది ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్‌ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ. పదవ తరగతి అర్హతతో ఇక్కడ ప్రవేశం పొందడం ద్వారా హ్యాండ్లూమ్​ రంగంలో ఎదగడానికి వివిధ పద్ధతులు తెలుసుకోవచ్చని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ​ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కేవలం హ్యాండ్లూమ్​లో మెలుకువలు నేర్పడమే కాకుండా మార్కంచింగ్​ సహా, విదేశాలకు ఎగుమతి వంటి పలు అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తారు. రూ. 20 వేల జీతంతో ఉద్యోగావకాశాలు పొందొచ్చని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ​ అధికారులు వివరిస్తున్నారు. దారం వడకడం దగ్గరి నుంచి మార్కెటింగ్‌ వరకు 3 ఏళ్ల డిప్లొమా కోర్సులో ఏమేం నేర్పిస్తారు.? ఈ కోర్సులో ఎలా జాయిన్‌ అవ్వాలి.? ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇలాంటి వివరాలన్నీ ఐఐహెచ్​టీ అధికారి గిరిధర్‌ మాటల్లో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకోండి.

IIHT is Modernizing India's Traditional Handloom Industry: సాంప్రదాయానికి ఆధునికత తోడైతే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు అనడానికి మన చేనేతరంగమే ఒక ఉదాహరణ. తాతల కాలం నాటి మగ్గం నైపుణ్యానికి నేటితరం సాంకేతికతను జోడిస్తూ తిరుపతి జిల్లా వెంకటగిరిలో అద్భుతమైన శిక్షణ ఇస్తోంది ఇండియన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్‌ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ. పదవ తరగతి అర్హతతో ఇక్కడ ప్రవేశం పొందడం ద్వారా హ్యాండ్లూమ్​ రంగంలో ఎదగడానికి వివిధ పద్ధతులు తెలుసుకోవచ్చని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ​ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కేవలం హ్యాండ్లూమ్​లో మెలుకువలు నేర్పడమే కాకుండా మార్కంచింగ్​ సహా, విదేశాలకు ఎగుమతి వంటి పలు అంశాలపై శిక్షణ అందిస్తారు. రూ. 20 వేల జీతంతో ఉద్యోగావకాశాలు పొందొచ్చని ఇన్‌స్టిట్యూట్ ​ అధికారులు వివరిస్తున్నారు. దారం వడకడం దగ్గరి నుంచి మార్కెటింగ్‌ వరకు 3 ఏళ్ల డిప్లొమా కోర్సులో ఏమేం నేర్పిస్తారు.? ఈ కోర్సులో ఎలా జాయిన్‌ అవ్వాలి.? ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి? ఇలాంటి వివరాలన్నీ ఐఐహెచ్​టీ అధికారి గిరిధర్‌ మాటల్లో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకోండి.

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TAGGED:

IIHT TIRUPATI DISTRICT
HANDLOOM INDUSTRY IN AP
TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY
IIHT VENKATAGIRI
INDIA TRADITIONAL HANDLOOM INDUSTRY

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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