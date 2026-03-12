ఎయిర్ఫోర్స్ అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీ - మొదటి రోజు పాల్గొన్న 7 వేల మంది అభ్యర్థులు - IAF AGNIVEER VAYU RECRUITMENT RALLY
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 12, 2026 at 5:09 PM IST
IAF Agniveer Vayu Recruitment Rally : ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం యువత వాయుసేనలో చేరాలని సెంట్రల్ ఎయిర్మెన్ సెలక్షన్ బోర్డు ప్రెసిడెంట్ నవీన్ కుమార్ చెబ్బా అన్నారు. గుంటూరు జిల్లాలోని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో ఎయిర్ఫోర్స్ అగ్నివీర్ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీని నవీన్ కుమార్ ప్రారంభించారు. ఈ ర్యాలీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి మొదటి రోజు 7 వేల మంది పాల్గొన్నారని చెబ్బా తెలిపారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ రిక్రూట్మెంట్ ర్యాలీని విజయవంతంగా నిర్వహించామని చెప్పారు. తెలంగాణ అభ్యర్థులకు ఈ నెల 15న ఎంపికలు నిర్వహిస్తామని అన్నారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో ఎంపికలు విజయవంతంగా జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, వాయు సేనలో చేరి దేశ సేవ చేయాలన్నారు. ఈ ర్యాలీ మార్చి 9న ప్రారంభం కాగా వేర్వేరు గ్రూపులకు వేర్వేరు తేదీల్లో 16 వరకు కొనసాగనుంది.
ఎయిర్ ఫోర్స్, అగ్నివీర్లో చేరాలంటే అవివాహిత మగ, ఆడవారు అర్హులవుతారు. వారు జులై 2, 2005 నుంచి జనవరి 2, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. ఇంటర్, డిప్లొమా వంటి అర్హతలు ఉండాలి.
