ఎయిర్​ఫోర్స్ అగ్నివీర్ రిక్రూట్​మెంట్ ర్యాలీ - మొదటి రోజు పాల్గొన్న 7 వేల మంది అభ్యర్థులు - IAF AGNIVEER VAYU RECRUITMENT RALLY

ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటిలో ఎయిర్​ఫోర్స్ అగ్నివీర్ రిక్రూట్​మెంట్ ర్యాలీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 5:09 PM IST

IAF Agniveer Vayu Recruitment Rally : ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం యువత వాయుసేనలో చేరాలని సెంట్రల్ ఎయిర్​మెన్ సెలక్షన్ బోర్డు ప్రెసిడెంట్ నవీన్ కుమార్ చెబ్బా అన్నారు. గుంటూరు జిల్లాలోని ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో ఎయిర్​ఫోర్స్ అగ్నివీర్ రిక్రూట్​మెంట్​ ర్యాలీని నవీన్ కుమార్ ప్రారంభించారు. ఈ ర్యాలీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నుంచి మొదటి రోజు 7 వేల మంది పాల్గొన్నారని చెబ్బా తెలిపారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో ఈ రిక్రూట్​మెంట్​ ర్యాలీని విజయవంతంగా నిర్వహించామని చెప్పారు. తెలంగాణ అభ్యర్థులకు ఈ నెల 15న ఎంపికలు నిర్వహిస్తామని అన్నారు. ప్రభుత్వ సహకారంతో ఎంపికలు విజయవంతంగా జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ అవకాశాన్ని యువత సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, వాయు సేనలో చేరి దేశ సేవ చేయాలన్నారు. ఈ ర్యాలీ మార్చి 9న ప్రారంభం కాగా వేర్వేరు గ్రూపులకు వేర్వేరు తేదీల్లో 16 వరకు  కొనసాగనుంది.  

ఎయిర్ ఫోర్స్, అగ్నివీర్​లో చేరాలంటే అవివాహిత మగ, ఆడవారు అర్హులవుతారు. వారు జులై 2, 2005 నుంచి జనవరి 2, 2009 మధ్య జన్మించి ఉండాలి. ఇంటర్, డిప్లొమా వంటి అర్హతలు ఉండాలి. 

