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పార్కు స్థలం ఆక్రమణ - చుట్టూ ఫెన్సింగ్​ వేసి కాపాడిన హైడ్రా

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పార్కు స్థలం ఆక్రమణ - చుట్టూ ఫెన్సింగ్​ వేసి కాపాడిన హైడ్రా (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 8:20 PM IST

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Hydra Stops Encroachment On Park Land : పార్కు స్థలాన్ని ఆక్రమించేందుకు జరిగిన యత్నానికి హైడ్రా అధికారులు అడ్డుకట్ట వేశారు. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా పోచారం డివిజన్ చౌదరిగూడలోని లక్ష్మీనారాయణ కాలనీ ఫేజ్-1లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సర్వే నంబర్ 865/Pలో ఉన్న 387 గజాల స్థలం పార్కు కోసం కేటాయించగా, కొంతమంది ఆ స్థలాన్ని ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు కాలనీవాసులు తెలిపారు. ఈ విషయంపై పలుమార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో హైడ్రాను ఆశ్రయించారు. ఫిర్యాదుపై స్పందించిన హైడ్రా అధికారులు స్థలాన్ని పరిశీలించి సమగ్రంగా సర్వే నిర్వహించారు. 

సర్వేలో సదరు స్థలం పార్కు కోసం కేటాయించిన స్థలంగా నిర్ధరించారు. దీంతో అక్కడి ఆక్రమణలను తొలగించి 387 గజాల స్థలాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం పార్కు స్థలం చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి, 'పార్కు స్థలం' అని సూచిస్తూ బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఆక్రమణల తొలగింపు, స్థల స్వాధీనం సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. పోలీసుల భద్రత నడుమ హైడ్రా చర్యలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సమస్యకు పరిష్కారం చూపి పార్కు స్థలాన్ని కాపాడిన హైడ్రా అధికారులకు, చర్యల సమయంలో భద్రత కల్పించిన పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులకు లక్ష్మీనారాయణ కాలనీవాసులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Hydra Stops Encroachment On Park Land : పార్కు స్థలాన్ని ఆక్రమించేందుకు జరిగిన యత్నానికి హైడ్రా అధికారులు అడ్డుకట్ట వేశారు. మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లా పోచారం డివిజన్ చౌదరిగూడలోని లక్ష్మీనారాయణ కాలనీ ఫేజ్-1లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. సర్వే నంబర్ 865/Pలో ఉన్న 387 గజాల స్థలం పార్కు కోసం కేటాయించగా, కొంతమంది ఆ స్థలాన్ని ఆక్రమించేందుకు ప్రయత్నించినట్లు కాలనీవాసులు తెలిపారు. ఈ విషయంపై పలుమార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా సమస్య పరిష్కారం కాకపోవడంతో హైడ్రాను ఆశ్రయించారు. ఫిర్యాదుపై స్పందించిన హైడ్రా అధికారులు స్థలాన్ని పరిశీలించి సమగ్రంగా సర్వే నిర్వహించారు. 

సర్వేలో సదరు స్థలం పార్కు కోసం కేటాయించిన స్థలంగా నిర్ధరించారు. దీంతో అక్కడి ఆక్రమణలను తొలగించి 387 గజాల స్థలాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనంతరం పార్కు స్థలం చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేసి, 'పార్కు స్థలం' అని సూచిస్తూ బోర్డు ఏర్పాటు చేశారు. ఆక్రమణల తొలగింపు, స్థల స్వాధీనం సమయంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులు బందోబస్తు నిర్వహించారు. పోలీసుల భద్రత నడుమ హైడ్రా చర్యలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న సమస్యకు పరిష్కారం చూపి పార్కు స్థలాన్ని కాపాడిన హైడ్రా అధికారులకు, చర్యల సమయంలో భద్రత కల్పించిన పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులకు లక్ష్మీనారాయణ కాలనీవాసులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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TAGGED:

HYDRA FENCING GOVERNMENT PARK
పార్క్​ చుట్టు హైడ్రా ఫెన్సింగ్
HYDRA INVOLING IN MEDCHAL PARK
HYDRA LAKSHMI NARAYANA COLONY PARK
HYDRA STOPS ENCROACHMENTON PARKLAND

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