అట్టహాసంగా హైదరాబాద్ మారథాన్
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Published : August 30, 2026 at 7:33 PM IST
Hyderabad Marathon 2026 : ఎన్ఎండీసీ, హైదరాబాద్ రన్నర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఏటా నిర్వహించే హైదరాబాద్ మారథాన్ ఈసారి అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ 15వ ఎడిషన్లో రాష్ట్రం సహా దేశ, విదేశాల నుంచి నుంచి వేలాది మంది రన్నర్స్ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. 32 వేల రిజిస్ట్రేషన్స్ రాగా దేశంలోని ప్రధాన నగరాలు సహా 23 దేశాలకు చెందిన రన్నర్స్ పాల్గొన్నట్టు నిర్వాహకులు తెలిపారు. గత అనుభవం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి మరింత సమర్థంగా నిర్వహించినట్టు పేర్కొన్నారు. ఫుల్ మారథాన్, హాఫ్ మారథాన్ 10కే విభాగాల్లో రన్ను చేపట్టారు. నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజా వద్ద ప్రారంభమైన మారథాన్లు హుస్సేన్ సాగర్ లేక్, లోక్ భవన్, కేబీఆర్ పార్క్, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45 దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్, బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్ మీదుగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం వద్ద ముగిశాయి. మారథాన్ విజేతలకు గచ్చిబౌలి స్టేడియం వద్ద బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. మారథాన్ దృష్ట్యా పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
15 ఏళ్లుగా ఎన్ఎండీసీ నిర్వహిస్తున్న మారథాన్లు నగరానికి గర్వకారణమని సైబరాబాద్ సీపీ రమేశ్ పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల నగర బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెరుగుతోందని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు జీహెచ్ఎంసీ ఎల్లప్పుడూ తోడ్పాటునందిస్తుందని తెలిపారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద మారథాన్ పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని రన్నర్స్ పేర్కొన్నారు. ఈ మారథాన్ అటు నిర్వాహకుల్లో ఇటు రన్నర్స్లో ఎన్నో మధుర అనుభూతులను మిగిల్చింది.
Hyderabad Marathon 2026 : ఎన్ఎండీసీ, హైదరాబాద్ రన్నర్స్ ఆధ్వర్యంలో ఏటా నిర్వహించే హైదరాబాద్ మారథాన్ ఈసారి అట్టహాసంగా జరిగింది. ఈ 15వ ఎడిషన్లో రాష్ట్రం సహా దేశ, విదేశాల నుంచి నుంచి వేలాది మంది రన్నర్స్ ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. 32 వేల రిజిస్ట్రేషన్స్ రాగా దేశంలోని ప్రధాన నగరాలు సహా 23 దేశాలకు చెందిన రన్నర్స్ పాల్గొన్నట్టు నిర్వాహకులు తెలిపారు. గత అనుభవం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈసారి మరింత సమర్థంగా నిర్వహించినట్టు పేర్కొన్నారు. ఫుల్ మారథాన్, హాఫ్ మారథాన్ 10కే విభాగాల్లో రన్ను చేపట్టారు. నెక్లెస్ రోడ్ పీపుల్స్ ప్లాజా వద్ద ప్రారంభమైన మారథాన్లు హుస్సేన్ సాగర్ లేక్, లోక్ భవన్, కేబీఆర్ పార్క్, జూబ్లీహిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45 దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జ్, బయోడైవర్సిటీ జంక్షన్ మీదుగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం వద్ద ముగిశాయి. మారథాన్ విజేతలకు గచ్చిబౌలి స్టేడియం వద్ద బహుమతులు ప్రదానం చేశారు. మారథాన్ దృష్ట్యా పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
15 ఏళ్లుగా ఎన్ఎండీసీ నిర్వహిస్తున్న మారథాన్లు నగరానికి గర్వకారణమని సైబరాబాద్ సీపీ రమేశ్ పేర్కొన్నారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాల వల్ల నగర బ్రాండ్ ఇమేజ్ పెరుగుతోందని జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ వ్యాఖ్యానించారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు జీహెచ్ఎంసీ ఎల్లప్పుడూ తోడ్పాటునందిస్తుందని తెలిపారు. దేశంలోనే అతిపెద్ద మారథాన్ పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందని రన్నర్స్ పేర్కొన్నారు. ఈ మారథాన్ అటు నిర్వాహకుల్లో ఇటు రన్నర్స్లో ఎన్నో మధుర అనుభూతులను మిగిల్చింది.