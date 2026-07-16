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LIVE : సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్

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HYDERABAD E-CHAMPIONS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 16, 2026 at 7:11 PM IST

|

Updated : July 16, 2026 at 7:24 PM IST

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HYDERABAD E-CHAMPIONS MEET CM REVANTH REDDY : తెలంగాణ టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ తొలి సీజన్ ట్రోపీని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కైవసం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఈ ఛాంపియన్స్ టీట్ కలిసింది. తెలంగాణ టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ తొలి సీజన్​ విజేతగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ నిలిచింది. ఆదివారం ఉప్పల్ వేదికగా అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్​తో జరిగిన ఫైనల్​లో 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఖమ్మం నిర్దేశించిన 158 పరుగుల టార్గెట్​ను హైదరాబాద్ 17.4 ఓవర్లలో ఛేదించి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అయితే ఈ టోర్నీని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ భారీ ప్రైజ్​మనీ అందించింది. విన్నర్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​తోపాటు, రన్నరప్​గా నిలిచిన ఖమ్మం జట్టు కూడా నగదు బహుమతి అందుకుంది. తొలి టీజీ20 టోర్నీలో విజేతగా నిలిచిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టుపై రామోజీ గ్రూప్ యాజమాన్యం ప్రశంసల జల్లు కురిపించింది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్న అనంతరం జట్టు సభ్యులతో కలిసి ఘనంగా విజయోత్సవాలు నిర్వహించారు.

HYDERABAD E-CHAMPIONS MEET CM REVANTH REDDY : తెలంగాణ టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ తొలి సీజన్ ట్రోపీని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ కైవసం చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఈ ఛాంపియన్స్ టీట్ కలిసింది. తెలంగాణ టీజీ 20 క్రికెట్ లీగ్ తొలి సీజన్​ విజేతగా హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ నిలిచింది. ఆదివారం ఉప్పల్ వేదికగా అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్​తో జరిగిన ఫైనల్​లో 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఖమ్మం నిర్దేశించిన 158 పరుగుల టార్గెట్​ను హైదరాబాద్ 17.4 ఓవర్లలో ఛేదించి ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అయితే ఈ టోర్నీని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ భారీ ప్రైజ్​మనీ అందించింది. విన్నర్ హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్​తోపాటు, రన్నరప్​గా నిలిచిన ఖమ్మం జట్టు కూడా నగదు బహుమతి అందుకుంది. తొలి టీజీ20 టోర్నీలో విజేతగా నిలిచిన హైదరాబాద్ ఈ-ఛాంపియన్స్ జట్టుపై రామోజీ గ్రూప్ యాజమాన్యం ప్రశంసల జల్లు కురిపించింది. ఉప్పల్ స్టేడియంలో టైటిల్‌ను సొంతం చేసుకున్న అనంతరం జట్టు సభ్యులతో కలిసి ఘనంగా విజయోత్సవాలు నిర్వహించారు.

Last Updated : July 16, 2026 at 7:24 PM IST

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E CHAMPIONS LIVE
HYDERABAD E CHAMPIONS MEET REVANTH
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్
HYDERABAD E CHAMPIONS

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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