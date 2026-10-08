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తిరుమల శ్రీవారికి రూ.25 లక్షల విలువైన పగడాల హారాలు విరాళం

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తిరుమల శ్రీవారికి కానుకగా పగడాల హారాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 9:40 PM IST

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Gold Coral Necklaces in Tirumala : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారికి ఇవాళ ఓ భక్తురాలు పగడాల హారాలను కానుకగా అందించారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కమల అనే భక్తురాలు బంగారంతో చేయించిన సుమారు రూ.25 లక్షల విలువైన రెండు పగడాల హారాలను బహూకరించారు. ఈ మేరకు దాత తన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి రంగనాయకుల మండపంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో సీహెచ్‌ వెంకయ్యచౌదరికి వీటిని అందజేశారు.

మరోవైపు తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానానికి చెందిన ట్రస్ట్‌లకు రూ.20 లక్షల విరాళం అందింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కొడాలి మారుతి శేషతల్పసాయి అనే భక్తుడు టీటీడీ బర్డ్‌ ట్రస్ట్‌కు రూ.10,00,116 విరాళం ప్రకటించారు. అదేవిధంగా అమెరికాకు చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ నల్లపాటి గిరిధర్‌ అనే భక్తుడు శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్‌కు రూ.10,00,116 విరాళం అందించారు. ఈ మేరకు దాతలు శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో అదనపు ఈవో సీహెచ్‌ వెంకయ్య చౌదరికి విరాళం డీడీలను అందజేశారు. వారివెంట టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు నన్నపనేని సదాశివరావు, శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో భాస్కర్‌ ఉన్నారు. 

Gold Coral Necklaces in Tirumala : కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామివారికి ఇవాళ ఓ భక్తురాలు పగడాల హారాలను కానుకగా అందించారు. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కమల అనే భక్తురాలు బంగారంతో చేయించిన సుమారు రూ.25 లక్షల విలువైన రెండు పగడాల హారాలను బహూకరించారు. ఈ మేరకు దాత తన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి రంగనాయకుల మండపంలో టీటీడీ అదనపు ఈవో సీహెచ్‌ వెంకయ్యచౌదరికి వీటిని అందజేశారు.

మరోవైపు తిరుపతి తిరుమల దేవస్థానానికి చెందిన ట్రస్ట్‌లకు రూ.20 లక్షల విరాళం అందింది. హైదరాబాద్‌కు చెందిన కొడాలి మారుతి శేషతల్పసాయి అనే భక్తుడు టీటీడీ బర్డ్‌ ట్రస్ట్‌కు రూ.10,00,116 విరాళం ప్రకటించారు. అదేవిధంగా అమెరికాకు చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ నల్లపాటి గిరిధర్‌ అనే భక్తుడు శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్‌కు రూ.10,00,116 విరాళం అందించారు. ఈ మేరకు దాతలు శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో అదనపు ఈవో సీహెచ్‌ వెంకయ్య చౌదరికి విరాళం డీడీలను అందజేశారు. వారివెంట టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు నన్నపనేని సదాశివరావు, శ్రీవారి ఆలయ డిప్యూటీ ఈవో భాస్కర్‌ ఉన్నారు. 

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