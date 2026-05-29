ETV Bharat / Videos

LIVE : హైకోర్టు న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్ హత్య కేసులో ఏడుగురు అరెస్ట్ - సీపీ సజ్జనార్​ ప్రెస్​మీట్​ - HYDERABAD CP VC SAJJANAR PRESSMEET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
Hyderabad CP VC Sajjanar (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 29, 2026 at 6:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad CP VC Sajjanar Pressmeet on Advocate khaja Moizuddin Murder : హైకోర్టు సీనియర్​ న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ గత వారం హైదరాబాద్​లో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఉదయం సమయంలో కారుతో ఢీకొట్టి దుండగులు హత్య చేశారు. సీసీ కెమెరా వీడియోల ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. న్యాయవాది దినచర్యపై నిరంతరం నిఘా పెట్టినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయవాది హత్యపై ఆయన కుమారుడు ఫరాన్హ్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దశాబ్దాలుగా వక్ప్ బోర్డు ఆస్తుల రక్షణ కోసం చేస్తున్న పోరాటాలే హత్యకు కారణమని ఆరోపించారు. తాజాగా ఈ కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతిని సాధించారు. ఈ హత్య కేసులో ఏడుగురు నిందితులను హైదరాబాద్​ పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. హైదరాబాద్​ సీపీ వీసీ సజ్జనార్ నిందితులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టి, హత్యకు కారణాలు, కుట్రకోణానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. బంజారాహిల్స్ ఐసీసీసీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.  

Hyderabad CP VC Sajjanar Pressmeet on Advocate khaja Moizuddin Murder : హైకోర్టు సీనియర్​ న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ గత వారం హైదరాబాద్​లో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఉదయం సమయంలో కారుతో ఢీకొట్టి దుండగులు హత్య చేశారు. సీసీ కెమెరా వీడియోల ఆధారంగా పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. న్యాయవాది దినచర్యపై నిరంతరం నిఘా పెట్టినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. న్యాయవాది హత్యపై ఆయన కుమారుడు ఫరాన్హ్ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. దశాబ్దాలుగా వక్ప్ బోర్డు ఆస్తుల రక్షణ కోసం చేస్తున్న పోరాటాలే హత్యకు కారణమని ఆరోపించారు. తాజాగా ఈ కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతిని సాధించారు. ఈ హత్య కేసులో ఏడుగురు నిందితులను హైదరాబాద్​ పోలీసులు అరెస్ట్​ చేశారు. హైదరాబాద్​ సీపీ వీసీ సజ్జనార్ నిందితులను మీడియా ముందు ప్రవేశపెట్టి, హత్యకు కారణాలు, కుట్రకోణానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడిస్తున్నారు. బంజారాహిల్స్ ఐసీసీసీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం.  

For All Latest Updates

TAGGED:

ADVOCATE KHAJA MOIZUDDIN MURDER
SAJJANAR ON ADVOCATE KHAJA MURDER
HYDERABAD CP VC SAJJANAR PRESSMEET
న్యాయవాది ఖాజా మొయిజుద్దీన్​ హత్య
HYDERABAD CP VC SAJJANAR PRESSMEET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Telangana CM Revanth Reddy

LIVE: హైదరాబాద్​ మైత్రీవనంలో ఎన్టీఆర్​ విగ్రహ ఆవిష్కరణ - హాజరైన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

May 28, 2026 at 7:33 PM IST
DGP Anand

LIVE : మావోయిస్టు కేంద్రకమిటీ సభ్యుడు నరహరి లొంగుబాటు వివరాలు వెల్లడిస్తున్న డీజీపీ - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 26, 2026 at 3:06 PM IST
PADMA AWARDS 2026 LIVE

LIVE : రాష్ట్రపతి భవన్​లో పద్మ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 25, 2026 at 5:03 PM IST
cm revanth reddy live

LIVE : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 8వేల మహిళ సంఘాల భవనాలకు శంకుస్థాపన - ప్రత్యక్షప్రసారం

May 25, 2026 at 5:02 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.