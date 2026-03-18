గో హత్యల నివారణే ధ్యేయం - మే 3 నుంచి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష : యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్ - PREVENTION OF COW SLAUGHTER TG

తెలంగాణలో గోవధను నిషేధించాలని డిమాండ్ - ఖైరతాబాద్‌ త్రిశక్తి హనుమాన్ దేవాలయంలో ఆమరణ నిరాహార దీక్ష (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 18, 2026 at 12:43 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 12:48 PM IST

Hunger Strike for Cow Protection by Yuga Tulasi Foundation : గో సంరక్షణ, గో హత్యల నివారణే ధ్యేయంగా యుగ తులసి ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్, టీటీడీ మాజీ బోర్డు సభ్యులు కోలిశెట్టి శివకుమార్ అమరణదీక్ష చేపట్టాలని సంకల్పించారు. ఇందులో భాగంగా తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు. దర్శనం అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన, తన భవిష్యత్ కార్యాచరణను, ఆమరణ నిరాహార దీక్ష సంకల్పాన్ని ప్రకటించారు.

మే 3వ తేదీ నుంచి తెలంగాణలో గోవధను పూర్తిగా నిషేధించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఖైరతాబాద్‌లోని శ్రీ త్రిశక్తి హనుమాన్ దేవాలయంలో శివకుమార్​ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టనున్నారు. ఈ ధర్మ పోరాటంలో విజయం చేకూరాలని, గోమాతను 'రాజ్యమాత'గా గుర్తించాలని కోరుతూ శ్రీవారి పాదాల చెంత సంకల్పం చేసుకున్నారు. గోమాత రక్షణ కోసం తన ప్రాణాలైనా అర్పించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ఈ సందర్భంగా శివకుమార్​ పేర్కొన్నారు. మే 3 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రభుత్వం కళ్లు తెరిపించే వరకు కొనసాగుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శివకుమార్​తో పాటు పెద్ద సంఖ్యలో గో సేవకులు పాల్గొంటారని తెలిపారు.

TAGGED:

గోవధ నిషేధానికి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష
YUGATULASI FOUNDATION ON COW
HUNGER STRIKE UNTO DEATH IN HYD
HUNGER STRIKE FOR COW PROTECTION TG
PREVENTION OF COW SLAUGHTER TG

