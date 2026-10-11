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మందమర్రి సీఐఎస్ఎఫ్ కాలనీలో భారీ కొండచిలువ కలకలం

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మందమర్రిలో కనిపించిన భారీ కొండచిలువ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2026 at 11:07 AM IST

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Huge Python Spotted At Mandamarri : మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి సీఐఎస్ఎఫ్ కాలనీ వద్ద శనివారం రాత్రి భారీ కొండచిలువ సంచారం కలకలం రేపింది. కాలనీవాసులు బతుకమ్మ ఆడుతున్న స్థలానికి కొంతదూరంలో కొండచిలువ కనిపించింది. దీంతో స్థానికులు సింగరేణి స్నేక్ సొసైటీ సభ్యుడు పుల్లగొర్ల శ్రీనివాస్​కు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆయన వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని కొండచిలువను సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు. ఈ కొండచిలువ 12 అడుగుల పొడవు, 20 కిలోలు ఉన్నట్లు తెలిపారు. అటవీశాఖ అధికారుల సూచనతో సర్పాన్ని అటవీప్రాంతంలో వదిలేశారు. పది రోజుల వ్యవధిలోనే రెండుసార్లు కొండచిలువ ఈ ప్రాంతంలో కనిపించడంతో కాలనీవాసులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ ఏడాది జులైలో మందమర్రిలో కొండచిలువ జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. మందమర్రి రెండో జోన్ గ్యాస్ గోదాం ముందు ఉన్న దుకాణం సమీపంలోని రమేశ్ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఆవరణలో కనిపించింది. ఆ కొండచిలువ కూడా సుమారు 12 అడుగుల పొడవు ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 

Huge Python Spotted At Mandamarri : మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి సీఐఎస్ఎఫ్ కాలనీ వద్ద శనివారం రాత్రి భారీ కొండచిలువ సంచారం కలకలం రేపింది. కాలనీవాసులు బతుకమ్మ ఆడుతున్న స్థలానికి కొంతదూరంలో కొండచిలువ కనిపించింది. దీంతో స్థానికులు సింగరేణి స్నేక్ సొసైటీ సభ్యుడు పుల్లగొర్ల శ్రీనివాస్​కు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆయన వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని కొండచిలువను సురక్షితంగా పట్టుకున్నారు. ఈ కొండచిలువ 12 అడుగుల పొడవు, 20 కిలోలు ఉన్నట్లు తెలిపారు. అటవీశాఖ అధికారుల సూచనతో సర్పాన్ని అటవీప్రాంతంలో వదిలేశారు. పది రోజుల వ్యవధిలోనే రెండుసార్లు కొండచిలువ ఈ ప్రాంతంలో కనిపించడంతో కాలనీవాసులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ ఏడాది జులైలో మందమర్రిలో కొండచిలువ జనావాసాల్లోకి వచ్చింది. మందమర్రి రెండో జోన్ గ్యాస్ గోదాం ముందు ఉన్న దుకాణం సమీపంలోని రమేశ్ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఆవరణలో కనిపించింది. ఆ కొండచిలువ కూడా సుమారు 12 అడుగుల పొడవు ఉంటుందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 

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TAGGED:

PYTHON AT MANDAMARRI CISF COLONY
12 FEET PYTHON AT MANDAMARRI
MANDAMARRI PYTHON INCIDENT
మందమర్రిలో భారీ కొండచిలువ
HUGE PYTHON AT MANDAMARRI

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