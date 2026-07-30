ఇంటి ఆవరణలో 12 అడుగుల కొండచిలువ - ఆ విజువల్స్ చూస్తే! - PYTHON IN MANCHERIAL
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Published : July 30, 2026 at 1:09 PM IST
Huge Python In Mancherial District : మంచిర్యాల జిల్లాలోని మందమర్రి జనావాసాల్లోకి భారీ కొండచిలువ రావడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ భారీ సర్పం మందమర్రి రెండో జోన్ గ్యాస్ గోదాం ముందు ఉన్న దుకాణం సమీపంలోని రమేశ్ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఆవరణలో కనిపించింది. ఆ కొండ చిలువ సుమారు 12 అడుగుల పొడవు ఉంది. భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పాములు పట్టే వ్యక్తి మహేందర్కు సమాచారం అందించారు.
హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్న మహేందర్ అతి కష్టం మీద కొండ చిలువను పట్టుకున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు ఈ భారీ ఆకారంలో ఉన్న కొండ చిలువను చూసి ఒక్కసారిగా భయపడ్డారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు సకాలంలో స్పందించి, ఆ కొండచిలువను సురక్షితంగా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టారు. అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతం కావడం వల్లే ఇవి ఇక్కడకు వస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
Huge Python In Mancherial District : మంచిర్యాల జిల్లాలోని మందమర్రి జనావాసాల్లోకి భారీ కొండచిలువ రావడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ భారీ సర్పం మందమర్రి రెండో జోన్ గ్యాస్ గోదాం ముందు ఉన్న దుకాణం సమీపంలోని రమేశ్ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఆవరణలో కనిపించింది. ఆ కొండ చిలువ సుమారు 12 అడుగుల పొడవు ఉంది. భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పాములు పట్టే వ్యక్తి మహేందర్కు సమాచారం అందించారు.
హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్న మహేందర్ అతి కష్టం మీద కొండ చిలువను పట్టుకున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు ఈ భారీ ఆకారంలో ఉన్న కొండ చిలువను చూసి ఒక్కసారిగా భయపడ్డారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు సకాలంలో స్పందించి, ఆ కొండచిలువను సురక్షితంగా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టారు. అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతం కావడం వల్లే ఇవి ఇక్కడకు వస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.