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ఇంటి ఆవరణలో 12 అడుగుల కొండచిలువ - ఆ విజువల్స్ చూస్తే! - PYTHON IN MANCHERIAL

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జనావాసాల్లోకి వచ్చిన 12 అడుగుల కొండ చిలువ (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 30, 2026 at 1:09 PM IST

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Huge Python In Mancherial District : మంచిర్యాల జిల్లాలోని మందమర్రి జనావాసాల్లోకి భారీ కొండచిలువ రావడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ భారీ సర్పం మందమర్రి రెండో జోన్ గ్యాస్ గోదాం ముందు ఉన్న దుకాణం సమీపంలోని రమేశ్ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఆవరణలో కనిపించింది. ఆ కొండ చిలువ సుమారు 12 అడుగుల పొడవు ఉంది. భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పాములు పట్టే వ్యక్తి మహేందర్​కు సమాచారం అందించారు.

హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్న మహేందర్ అతి కష్టం మీద కొండ చిలువను పట్టుకున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు ఈ భారీ ఆకారంలో ఉన్న కొండ చిలువను చూసి ఒక్కసారిగా భయపడ్డారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు సకాలంలో స్పందించి, ఆ కొండచిలువను సురక్షితంగా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టారు. అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతం కావడం వల్లే ఇవి ఇక్కడకు వస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. 

Huge Python In Mancherial District : మంచిర్యాల జిల్లాలోని మందమర్రి జనావాసాల్లోకి భారీ కొండచిలువ రావడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ భారీ సర్పం మందమర్రి రెండో జోన్ గ్యాస్ గోదాం ముందు ఉన్న దుకాణం సమీపంలోని రమేశ్ అనే వ్యక్తి ఇంటి ఆవరణలో కనిపించింది. ఆ కొండ చిలువ సుమారు 12 అడుగుల పొడవు ఉంది. భయాందోళనకు గురైన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే పాములు పట్టే వ్యక్తి మహేందర్​కు సమాచారం అందించారు.

హుటాహుటిన అక్కడికి చేరుకున్న మహేందర్ అతి కష్టం మీద కొండ చిలువను పట్టుకున్నారు. స్థానికంగా ఉన్న ప్రజలు ఈ భారీ ఆకారంలో ఉన్న కొండ చిలువను చూసి ఒక్కసారిగా భయపడ్డారు. వెంటనే అటవీ శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వారు సకాలంలో స్పందించి, ఆ కొండచిలువను సురక్షితంగా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోకి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టారు. అటవీ సరిహద్దు ప్రాంతం కావడం వల్లే ఇవి ఇక్కడకు వస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. 

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TAGGED:

PYTHON IN VILLAGE
ప్రజల మధ్యలోకి కొండచిలువ
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HUGE PYTHON IN MANCHERIAL DISTRICT

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