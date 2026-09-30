ETV Bharat / Videos

తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ - కిక్కిరిసిన క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
తిరుమలలో అనూహ్యంగా పెరిగిన భక్తుల రద్దీ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 2:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Huge Devotees Crowd at Tirumala : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. పెరటాసి మాసం మూడో వారం కావడంతో భక్తులతో సప్తగిరులు కిక్కిరిసిపోయాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులతో వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు పూర్తిగా నిండాయి. నిన్న(మంగళవారం) అర్ధరాత్రి శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భారీ స్థాయిలో భక్తులు ఔటర్ రింగు మీదుగా వెళ్తున్న వీడియో బయటకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం సర్వదర్శన భక్తులను పాచికాలువ ఆలయం నుంచి బాట గంగమ్మ ఆలయం శాశ్వత క్యూలైన్ లోకి అనుమతిస్తున్నారు. క్యూలైన్​లో వేచి ఉన్న భక్తులకు నిరంతరాయంగా అల్పాహారం,నీరు, పాలు అందజేస్తున్నారు. మరోవైపు భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఇవాళ, అక్టోబర్ 5న సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఇది వరకే టీటీడీ ప్రకటించింది. అయితే ఈ విషయం తెలియని కొందరు భక్తులు సిఫార్సు లేఖలను తీసుకొని అదనపు ఈవో కార్యాలయానికి వచ్చారు. దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వాలని ఆందోళనకు దిగారు. తప్పని పరిస్థితిలో టీటీడీ అధికారులు వారిని 300 రూపాయల ప్రత్యేక దర్శనాలకు అనుమతించారు.

Huge Devotees Crowd at Tirumala : తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ అనూహ్యంగా పెరిగింది. పెరటాసి మాసం మూడో వారం కావడంతో భక్తులతో సప్తగిరులు కిక్కిరిసిపోయాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులతో వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు పూర్తిగా నిండాయి. నిన్న(మంగళవారం) అర్ధరాత్రి శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భారీ స్థాయిలో భక్తులు ఔటర్ రింగు మీదుగా వెళ్తున్న వీడియో బయటకు వచ్చింది. ప్రస్తుతం సర్వదర్శన భక్తులను పాచికాలువ ఆలయం నుంచి బాట గంగమ్మ ఆలయం శాశ్వత క్యూలైన్ లోకి అనుమతిస్తున్నారు. క్యూలైన్​లో వేచి ఉన్న భక్తులకు నిరంతరాయంగా అల్పాహారం,నీరు, పాలు అందజేస్తున్నారు. మరోవైపు భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఇవాళ, అక్టోబర్ 5న సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే దర్శనాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఇది వరకే టీటీడీ ప్రకటించింది. అయితే ఈ విషయం తెలియని కొందరు భక్తులు సిఫార్సు లేఖలను తీసుకొని అదనపు ఈవో కార్యాలయానికి వచ్చారు. దర్శనానికి అనుమతి ఇవ్వాలని ఆందోళనకు దిగారు. తప్పని పరిస్థితిలో టీటీడీ అధికారులు వారిని 300 రూపాయల ప్రత్యేక దర్శనాలకు అనుమతించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

HUGE NUMBER OF PILGRIMS IN TIRUMALA
PILGRIMS IN TIRUMALA
HUGE DEVOTEES AT TIRUMALA
HUGE CROWD AT TIRUMALA TEMPLE
HUGE DEVOTEES CROWD AT TIRUMALA

ఇలాంటి కథనాలు

Actor Nani Visits Vijayawada Durga Temple

కనకదుర్గ అమ్మవారిని దర్శించుకున్న'ది ప్యారడైజ్' చిత్రబృందం

September 30, 2026 at 3:56 PM IST
Central Minister On Surya Temple Development

స్వదేశ్ దర్శన్ 2.O పథకం కింద రూ.55.74 కోట్లు మంజూరు : రామ్మోహన్ నాయుడు

September 30, 2026 at 3:00 PM IST
Crores Profit From Trash

వాడిపడేసిన చెత్త రూ.1.20 కోట్ల సంపద - వేస్ట్‌ టు వెల్త్‌-సర్క్యులర్‌ ఎకానమీ పేరుతో ప్రాజెక్టు

September 30, 2026 at 2:30 PM IST
రైతు కుటుంబంలో పుట్టి లెక్చరర్‌ ఎదిగిన నాగరాజు

'పట్టుదలతో చదివాడు ప్రభుత్వ డిగ్రీ లెక్చరర్‌ దాకా ఎదిగాడు'

September 30, 2026 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.