భక్తులతో కిక్కిరిసిన ఇంద్రకీలాద్రి - ప్రోటోకాల్ దర్శనాలు రద్దు - RUSH IN VIJAYAWADA INDRAKEELADRI
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 7:40 PM IST
Huge Rush in Vijayawada Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనకదుర్గమ్మ క్షేత్రం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. వైశాఖ పౌర్ణమి, శుక్రవారం, మే డే సందర్భంగా సెలవు రావడంతో పాటు, వివాహాల సీజన్ కావడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజాము నుంచే క్యూ లైన్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని అమ్మవారు స్వర్ణ కవచ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఆలయంలో దేవీ ఖడ్గమాలార్చన, శ్రీ చక్రనవావరణార్చన, చండీహోమం, లక్ష కుంకుమార్చన వంటి సేవలలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
భక్తుల రద్దీని గమనించిన ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి శీనా నాయక్, తెల్లవారుజాము నుంచే క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి రూ.500/- టికెట్ల అమ్మకాలు, అంతరాలయం దర్శనం నిలిపివేశారు. విపరీతమైన రద్దీ దృష్ట్యా ప్రోటోకాల్ దర్శనాలను రద్దు చేశారు. ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖులు మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాతే రావాలని ఈవో విజ్ఞప్తి చేశారు. చంటిబిడ్డల తల్లులు, వృద్ధులు, వికలాంగుల కోసం టికెట్తో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేక క్యూ లైన్ల ద్వారా దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఆలయ యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రధాన ఆలయం చుట్టూ చలువ పందిళ్ల ఏర్పాటు, కొండ పైన, దిగువన చలివేంద్రాల ఏర్పాటుతో భక్తులు ఉపశమనం పొందుతున్నారు.
Huge Rush in Vijayawada Indrakeeladri : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై వెలసిన కనకదుర్గమ్మ క్షేత్రం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది. వైశాఖ పౌర్ణమి, శుక్రవారం, మే డే సందర్భంగా సెలవు రావడంతో పాటు, వివాహాల సీజన్ కావడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. తెల్లవారుజాము నుంచే క్యూ లైన్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. పౌర్ణమి పురస్కరించుకుని అమ్మవారు స్వర్ణ కవచ అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఆలయంలో దేవీ ఖడ్గమాలార్చన, శ్రీ చక్రనవావరణార్చన, చండీహోమం, లక్ష కుంకుమార్చన వంటి సేవలలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
భక్తుల రద్దీని గమనించిన ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి శీనా నాయక్, తెల్లవారుజాము నుంచే క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి ఏర్పాట్లను సమీక్షించారు. సామాన్య భక్తులకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ ఉదయం 9:30 గంటల నుంచి రూ.500/- టికెట్ల అమ్మకాలు, అంతరాలయం దర్శనం నిలిపివేశారు. విపరీతమైన రద్దీ దృష్ట్యా ప్రోటోకాల్ దర్శనాలను రద్దు చేశారు. ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రముఖులు మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాతే రావాలని ఈవో విజ్ఞప్తి చేశారు. చంటిబిడ్డల తల్లులు, వృద్ధులు, వికలాంగుల కోసం టికెట్తో సంబంధం లేకుండా ప్రత్యేక క్యూ లైన్ల ద్వారా దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. పెరుగుతున్న ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ఆలయ యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. ప్రధాన ఆలయం చుట్టూ చలువ పందిళ్ల ఏర్పాటు, కొండ పైన, దిగువన చలివేంద్రాల ఏర్పాటుతో భక్తులు ఉపశమనం పొందుతున్నారు.