వెన్నులో వణుకు పుట్టించిన గిరినాగు - స్నేక్ క్యాచర్కే చుక్కలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:23 PM IST
Big King Cobra : అత్యంత విషపూరితమైన ఆ గిరినాగు పామును ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఎలాంటి వారికైనా వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. భారీ ఆకారం ఉన్న పొడవైన ఈ పాము ఊరు మధ్యలో కనిపించడంతో జనం భయంతో పరుగులు తీశారు. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలం కె.జె.పురం గ్రామంలోని మురుగు కాలువ వద్ద జనావాసాల మధ్య బుసలు కొడుతూ భారీ ఆకారంలో ఉన్న పొడవైన గిరినాగు కనిపించింది. సహజంగా ఈ పాము దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోనే ఉంటుంది. అలాంటి పాము ఊరు మధ్యలో కనిపించడంతో జనం ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీశారు. కొంత సమయం తర్వాత అక్కడకు చేరుకున్న స్థానికులు మాడుగులకు చెందిన స్నేక్ క్యాచర్ వెంకటేశుకు సమాచారం అందించారు. ఆయన తన బృందంతో కలిసి మురుగు కాలువలో పరుగులు తీస్తున్న గిరినాగును అరగంట పాటు శ్రమించి సజీవంగా ఓ సంచిలో బంధించారు. అనంతరం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో దాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా స్నేక్ వెంకటేశ్ మాట్లాడుతూ, ఈ గిరినాగు అత్యంత విషపూరితమైన పాము అని, అయితే అది తనకు హాని కలిగించకపోతే ఎవరినీ కాటు వేయదని చెప్పారు. ఈ గిరినాగు పాము మిగిలిన విషపూరిత పాములను ఆహారంగా తీసుకుంటుందని ఆయన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.
Big King Cobra : అత్యంత విషపూరితమైన ఆ గిరినాగు పామును ప్రత్యక్షంగా చూస్తే ఎలాంటి వారికైనా వెన్నులో వణుకు పుడుతుంది. భారీ ఆకారం ఉన్న పొడవైన ఈ పాము ఊరు మధ్యలో కనిపించడంతో జనం భయంతో పరుగులు తీశారు. అనకాపల్లి జిల్లా మాడుగుల మండలం కె.జె.పురం గ్రామంలోని మురుగు కాలువ వద్ద జనావాసాల మధ్య బుసలు కొడుతూ భారీ ఆకారంలో ఉన్న పొడవైన గిరినాగు కనిపించింది. సహజంగా ఈ పాము దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలోనే ఉంటుంది. అలాంటి పాము ఊరు మధ్యలో కనిపించడంతో జనం ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీశారు. కొంత సమయం తర్వాత అక్కడకు చేరుకున్న స్థానికులు మాడుగులకు చెందిన స్నేక్ క్యాచర్ వెంకటేశుకు సమాచారం అందించారు. ఆయన తన బృందంతో కలిసి మురుగు కాలువలో పరుగులు తీస్తున్న గిరినాగును అరగంట పాటు శ్రమించి సజీవంగా ఓ సంచిలో బంధించారు. అనంతరం దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో దాన్ని విడిచిపెట్టారు. ఈ సందర్భంగా స్నేక్ వెంకటేశ్ మాట్లాడుతూ, ఈ గిరినాగు అత్యంత విషపూరితమైన పాము అని, అయితే అది తనకు హాని కలిగించకపోతే ఎవరినీ కాటు వేయదని చెప్పారు. ఈ గిరినాగు పాము మిగిలిన విషపూరిత పాములను ఆహారంగా తీసుకుంటుందని ఆయన ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు.