ETV Bharat / Videos

మేడారానికి పోటెత్తిన భక్తులు - ఇవాళ ఒక్కరోజే 10 లక్షల మంది దర్శనం - MEDARAM SAMMAKKA SARALAMMA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
మేడారం వనదేవతల దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు - ఇవాళ ఒక్కరోజే 10 లక్షల మంది (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 8:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Sammakka Saralamma Temple : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ వనదేవతలను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ నెల 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ముందుగానే అమ్మవార్లను దర్శించుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి సెలవుల సందర్భంగా రద్దీ మరింత పెరిగింది. ఇవాళ సుమారు 10 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఛత్తీస్​గఢ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా భక్తులు పోటెత్తారు. భక్తి శ్రద్ధలతో జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి వనదేవతలను దర్శించుకున్నారు. నిలువెత్తు బంగారం అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తిరుమల తరహాలో తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్లలో భక్తులు త్వరత్వరగా అమ్మవార్లను దర్శించుకునేలా అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు ఘనంగా మేడారం జాతర జరగనుంది. ఈసారి ఉత్సవాల కోసం ప్రభుత్వం 251 కోట్లను కేటాయించి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది. గద్దెల విస్తరణ, క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేసింది. భక్తులు బస్సులతో పాటు సొంత వాహనాలతో రావడంతో మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తింది. పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టినా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. 

Sammakka Saralamma Temple : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ వనదేవతలను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఈ నెల 28 నుంచి ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు ముందుగానే అమ్మవార్లను దర్శించుకుంటున్నారు. సంక్రాంతి సెలవుల సందర్భంగా రద్దీ మరింత పెరిగింది. ఇవాళ సుమారు 10 లక్షల మంది భక్తులు వచ్చారని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా ఛత్తీస్​గఢ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా భక్తులు పోటెత్తారు. భక్తి శ్రద్ధలతో జంపన్న వాగులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి వనదేవతలను దర్శించుకున్నారు. నిలువెత్తు బంగారం అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తిరుమల తరహాలో తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేసిన క్యూలైన్లలో భక్తులు త్వరత్వరగా అమ్మవార్లను దర్శించుకునేలా అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు. ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు ఘనంగా మేడారం జాతర జరగనుంది. ఈసారి ఉత్సవాల కోసం ప్రభుత్వం 251 కోట్లను కేటాయించి అభివృద్ధి పనులు చేపట్టింది. గద్దెల విస్తరణ, క్యూలైన్లు ఏర్పాటు చేసింది. భక్తులు బస్సులతో పాటు సొంత వాహనాలతో రావడంతో మేడారం పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ సమస్య తలెత్తింది. పోలీసులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టినా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVOTEES IN MEDARAM
SAMMAKKA SARALAMMA JATHARA
SAMMAKKA SARALAMMA GODDESSES
MEDARAM JATHARA
MEDARAM SAMMAKKA SARALAMMA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

COCKFIGHTING

తెలంగాణ, ఆంధ్రా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో జోరుగా కోడి పందేలు - చేతులు మారుతున్న నగదు

January 15, 2026 at 9:45 PM IST
Minister Komatireddy Venkat Reddy

ఛానెళ్ల మధ్య పోటీ కోసం మహిళా ఆఫీసర్లను ఇబ్బంది పెట్టొద్దు : కోమటిరెడ్డి వెంకట్‌ రెడ్డి

January 10, 2026 at 8:39 PM IST
TiE Co Founder Dr.Kanwal Rekhi

యంగ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ వస్తే భారత్ గొప్పగా ఎదుగుతుంది: : కణ్వాల్ రేఖీ

January 10, 2026 at 6:52 PM IST
Minister Komati Reddy Statement On Tickets Price

టికెట్ల ధరల పెంపు కోసం నా వద్దకు రావొద్దు: కోమటిరెడ్డి

January 10, 2026 at 5:57 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.