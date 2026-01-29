భీష్మ ఏకాదశి వేడుకలు - ఆలయంలో భారీ అరటి గెలల పందిరి - BANANAS CANOPY IN TEMPLE
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 10:47 PM IST
Bananas Canopy in Temple : భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ దేవాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని చట్లతాండ్ర గ్రామంలో భీష్మ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులు సమర్పించిన అరటి గెలలతో భారీ పందిరిని ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామంలో లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఉపాసకుడైన పరవస్తు అయ్యవారి సమాధి వద్ద ఆలయాన్ని నిర్మించి కొన్ని దశాబ్దాలుగా భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. తమ కోరిన కోర్కెలు నెరవేరాలని కొందరు, కోర్కెలు నెరవేరిన వారు మొక్కుబడులు చెల్లించుకునేందుకు అరటి గెలలు కట్టడం ఇక్కడ ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వేలాది అరటి గెలల పందిరి ఆకర్షణగా నిలిచింది. భక్తులు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చి పూజల్లో పాల్గొన్నారు. పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని తణుకు పట్టణ ప్రధాన రహదారిలో ఉన్న శ్రీ కేశవస్వామి ఆలయంలో రాత్రి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆలయానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి పరిసర గ్రామాల నుంచి భక్తులు రావడంతో దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ అధికారులు భక్తులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.
Bananas Canopy in Temple : భీష్మ ఏకాదశి సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ దేవాలయాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని చట్లతాండ్ర గ్రామంలో భీష్మ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా భక్తులు సమర్పించిన అరటి గెలలతో భారీ పందిరిని ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామంలో లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఉపాసకుడైన పరవస్తు అయ్యవారి సమాధి వద్ద ఆలయాన్ని నిర్మించి కొన్ని దశాబ్దాలుగా భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. తమ కోరిన కోర్కెలు నెరవేరాలని కొందరు, కోర్కెలు నెరవేరిన వారు మొక్కుబడులు చెల్లించుకునేందుకు అరటి గెలలు కట్టడం ఇక్కడ ఆనవాయితీగా వస్తోంది. వేలాది అరటి గెలల పందిరి ఆకర్షణగా నిలిచింది. భక్తులు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చి పూజల్లో పాల్గొన్నారు. పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. మరోవైపు పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని తణుకు పట్టణ ప్రధాన రహదారిలో ఉన్న శ్రీ కేశవస్వామి ఆలయంలో రాత్రి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆలయానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలివచ్చి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి పరిసర గ్రామాల నుంచి భక్తులు రావడంతో దేవాలయం ఆధ్యాత్మిక శోభ సంతరించుకుంది. భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆలయ అధికారులు భక్తులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.