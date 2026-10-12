అమ్మవారి భక్తులకు శుభవార్త - పార్కింగ్ టెన్షన్కు 'అస్త్రం'తో చెక్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 2:32 PM IST
QR code parking Vijayawada : అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్తున్నారా? వాహనం ఎక్కడ పార్కింగ్ చేయాలో తెలియడం లేదా? అయితే మీకో శుభవార్త. భక్తుల పార్కింగ్ కష్టాలు తీర్చేందుకు విజయవాడ పోలీసులు సరికొత్త టెక్నాలజీని తెచ్చారు. మీ మొబైల్లో 'అస్త్రం' యాప్ ఓపెన్ చేయండి. లేదా క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయండి. క్షణాల్లో మీ స్క్రీన్పై పార్కింగ్ ప్రదేశాల వివరాలు ప్రత్యక్షం అవుతాయి. మీరు ఇక పార్కింగ్ కోసం రోడ్లపై తిరగాల్సిన పనిలేదు. నగరంలో ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా పోలీసులు టెక్నాలజీని ఒక అస్త్రంలా వాడుతున్నారు. భక్తుల వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా పార్కింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు వీటిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని కూడా దీనికోసం వినియోగిస్తున్నారు.
ఏఐ టెక్నాలజీ సాయంతో బస్సులు, రైళ్ల రాకపోకలను నిరంతరం పరిశీలిస్తున్నారు. ఎక్కడ రద్దీ పెరిగితే అక్కడ వెంటనే అప్రమత్తమై ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ ట్రాఫిక్ డీసీపీ షరీన్ బేగం 'ఈటీవీ భారత్' ముఖాముఖిలో ఈ విశేషాలను పంచుకున్నారు. భక్తులు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని, ప్రశాంతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని ఆమె సూచించారు.
QR code parking Vijayawada : అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్తున్నారా? వాహనం ఎక్కడ పార్కింగ్ చేయాలో తెలియడం లేదా? అయితే మీకో శుభవార్త. భక్తుల పార్కింగ్ కష్టాలు తీర్చేందుకు విజయవాడ పోలీసులు సరికొత్త టెక్నాలజీని తెచ్చారు. మీ మొబైల్లో 'అస్త్రం' యాప్ ఓపెన్ చేయండి. లేదా క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయండి. క్షణాల్లో మీ స్క్రీన్పై పార్కింగ్ ప్రదేశాల వివరాలు ప్రత్యక్షం అవుతాయి. మీరు ఇక పార్కింగ్ కోసం రోడ్లపై తిరగాల్సిన పనిలేదు. నగరంలో ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా పోలీసులు టెక్నాలజీని ఒక అస్త్రంలా వాడుతున్నారు. భక్తుల వాహనాల కోసం ప్రత్యేకంగా పార్కింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు వీటిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. అత్యాధునిక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని కూడా దీనికోసం వినియోగిస్తున్నారు.
ఏఐ టెక్నాలజీ సాయంతో బస్సులు, రైళ్ల రాకపోకలను నిరంతరం పరిశీలిస్తున్నారు. ఎక్కడ రద్దీ పెరిగితే అక్కడ వెంటనే అప్రమత్తమై ట్రాఫిక్ క్లియర్ చేస్తున్నారు. విజయవాడ ట్రాఫిక్ డీసీపీ షరీన్ బేగం 'ఈటీవీ భారత్' ముఖాముఖిలో ఈ విశేషాలను పంచుకున్నారు. భక్తులు టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని, ప్రశాంతంగా అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలని ఆమె సూచించారు.