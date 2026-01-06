ETV Bharat / Videos

రోజంతా నీటి అలలపై తేలుతూ - కేరళను తలపించేలా హౌస్​ బోట్లు - HOUSE BOATS ON VIJAYAWADA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
కేరళను మైమరపించేలా ఏపీలోనూ హౌస్​ బోట్లు రాత్రి పూట పడవలో బస (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 6, 2026 at 5:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

House Boats On Vijayawada: రాష్ట్రంలో కేరళను తలపించేలా బోట్‌ హౌసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పర్యాటకులు బ్యాక్ వాటర్‌లో ప్రయాణం చేయవచ్చు. రాత్రి పూట పడవలో బసను హాయిగా ఆస్వాదించవచ్చు. రోజంతా నీటి అలల మధ్య తేలుతూ ఆనందంగా గడిపేయోచ్చు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానంలో రానున్న ఈ హౌస్ బోట్లలో వసతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఎక్కడ ప్రారంభించబోతున్నారు? వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం. ఈ హౌస్​ బోట్లలో ఏసీ, టీవీ, రిఫ్రిజిరేటర్​ సహా అన్ని సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నం పవిత్ర సంగమం వద్ద మూడు బోట్లలో ట్రయిల్‌ రన్‌ నిర్వహించారు. మరో రెండు రోజుల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఈ హౌస్​ బోట్లను ప్రారంభించనున్నారు. 2015లో అప్పటి  సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు మేరకు ఈ హౌస్​ బోట్లను ప్రారంభించడానికి ముందుకు వచ్చినట్లు నిర్వాహకులు పాపారావు గుమ్మడపు తెలిపారు. ఈ బోట్లన్ని "ఈ పాపయ్య" ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది బోట్లకు ఎంఓయూ చేసుకున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇవన్ని లగ్జరీ హౌస్​ బోట్లన్నారు. 24 గంటలకి రూ.6 వేల నుంచి 8 వేల వరకు ఛార్జ్ ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.  

House Boats On Vijayawada: రాష్ట్రంలో కేరళను తలపించేలా బోట్‌ హౌసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పర్యాటకులు బ్యాక్ వాటర్‌లో ప్రయాణం చేయవచ్చు. రాత్రి పూట పడవలో బసను హాయిగా ఆస్వాదించవచ్చు. రోజంతా నీటి అలల మధ్య తేలుతూ ఆనందంగా గడిపేయోచ్చు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానంలో రానున్న ఈ హౌస్ బోట్లలో వసతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఎక్కడ ప్రారంభించబోతున్నారు? వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం. ఈ హౌస్​ బోట్లలో ఏసీ, టీవీ, రిఫ్రిజిరేటర్​ సహా అన్ని సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నం పవిత్ర సంగమం వద్ద మూడు బోట్లలో ట్రయిల్‌ రన్‌ నిర్వహించారు. మరో రెండు రోజుల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఈ హౌస్​ బోట్లను ప్రారంభించనున్నారు. 2015లో అప్పటి  సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు మేరకు ఈ హౌస్​ బోట్లను ప్రారంభించడానికి ముందుకు వచ్చినట్లు నిర్వాహకులు పాపారావు గుమ్మడపు తెలిపారు. ఈ బోట్లన్ని "ఈ పాపయ్య" ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది బోట్లకు ఎంఓయూ చేసుకున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇవన్ని లగ్జరీ హౌస్​ బోట్లన్నారు. 24 గంటలకి రూ.6 వేల నుంచి 8 వేల వరకు ఛార్జ్ ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.  

For All Latest Updates

TAGGED:

HOUSE BOAT INTERVIEW
HOUSE BOATS LATEST NEWS
HOUSE BOATS LATEST LOCATIONS
HOUSE BOATS IN IBRAHIMPATNUM AP
HOUSE BOATS ON VIJAYAWADA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Gas Leak Triggers Massive Fire At ONGC Well in Irusumanda

ఓఎన్‌జీసీ డ్రిల్లింగ్ ప్రదేశంలో పేలుడు - ఎగసిపడుతున్న మంటలు

January 6, 2026 at 6:53 AM IST
Sankaranthi Festival On School

విద్యార్థులు తెచ్చిన ముందస్తు సంక్రాంతి - సంప్రదాయ వస్త్రధారణలు, డూడూ బసవన్నల విన్యాసాలు

January 4, 2026 at 6:15 PM IST
Girijana Pushya Festival at Andhra and Odisha Border

గిరిజన ప్రాంతాల్లో పుష్యమాసం పండగ సందడి - థింసా నృత్యం చేసిన మహిళలు

January 4, 2026 at 2:32 PM IST
First Flight Landed in Bhogapuram International Airport at Vizianagaram District

భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం - ల్యాండ్​ అయిన తొలి విమానం

January 4, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.