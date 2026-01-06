రోజంతా నీటి అలలపై తేలుతూ - కేరళను తలపించేలా హౌస్ బోట్లు - HOUSE BOATS ON VIJAYAWADA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 5:09 PM IST
House Boats On Vijayawada: రాష్ట్రంలో కేరళను తలపించేలా బోట్ హౌసులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. పర్యాటకులు బ్యాక్ వాటర్లో ప్రయాణం చేయవచ్చు. రాత్రి పూట పడవలో బసను హాయిగా ఆస్వాదించవచ్చు. రోజంతా నీటి అలల మధ్య తేలుతూ ఆనందంగా గడిపేయోచ్చు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య విధానంలో రానున్న ఈ హౌస్ బోట్లలో వసతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి? ఎక్కడ ప్రారంభించబోతున్నారు? వంటి వివరాలను తెలుసుకుందాం. ఈ హౌస్ బోట్లలో ఏసీ, టీవీ, రిఫ్రిజిరేటర్ సహా అన్ని సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. విజయవాడలోని ఇబ్రహీంపట్నం పవిత్ర సంగమం వద్ద మూడు బోట్లలో ట్రయిల్ రన్ నిర్వహించారు. మరో రెండు రోజుల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఈ హౌస్ బోట్లను ప్రారంభించనున్నారు. 2015లో అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు మేరకు ఈ హౌస్ బోట్లను ప్రారంభించడానికి ముందుకు వచ్చినట్లు నిర్వాహకులు పాపారావు గుమ్మడపు తెలిపారు. ఈ బోట్లన్ని "ఈ పాపయ్య" ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేశారన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పది బోట్లకు ఎంఓయూ చేసుకున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఇవన్ని లగ్జరీ హౌస్ బోట్లన్నారు. 24 గంటలకి రూ.6 వేల నుంచి 8 వేల వరకు ఛార్జ్ ఉండేలా ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
