హోటల్స్కి తప్పని గ్యాస్ కష్టాలు - దర్శమనిస్తున్న 'నో సాంబార్' బోర్డులు - HOTELS PUT UP NO SAMBAR BOARDS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 7:43 PM IST
Hotels Put Up 'No Sambar' Boards Due to Shortage of Gas Cylinders : గల్ఫ్ దేశాల యుద్ధ ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హోటల్ నిర్వాహకులను వాణిజ్య సిలెండర్ల కొరత వేధిస్తోంది. పలు హోటళ్లు కట్టెల పొయ్యిపై వంటలు చేసుకోవాలసిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. గ్యాస్ లేక చిన్న చిన్న కర్రీ పాయింట్, టిఫిన్ హోటల్ నిర్వాహకులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్ని హోటళ్ల బయట సాంబార్ లేదంటూ బోర్డులు పెట్టేదాకా పరిస్థితి వచ్చింది. హోటళ్లపై సుమారు 10 మంది వరకూ ఆధారపడి జీవిస్తుండటంతో వారి ఉపాధికి ఇబ్బందిలేకుండా కొందరు కట్టెల పొయ్యిపై వంటలు చేస్తున్నారు. ఇంకొందరు నూనె తక్కువగా ఉండే కర్రీలతో హోటల్ను నెట్టుకొస్తున్నారు. మరి కొంత ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అవలంభిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సిలెండర్ల కొరత లేకుండా చూడాలని హోటల్ నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. గ్యాస్ కొరతను తీవ్రంగా ఎదుర్కొంటున్న హోటల్ నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. ప్రభుత్వం హోటల్ అసోసియేషన్ వినతి మేరకు సిలెండర్లు అందించాలని కోరుతున్నారు.
