మత్తులో కిందపడుతున్నట్లు నటించాడు - ఐఫోన్తో పరారయ్యాడు
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Published : September 7, 2026 at 6:01 PM IST
Pretending To Fall and stole Iphone : ఖమ్మం జిల్లాలో దొంగలు పట్టపగలే రెచ్చిపోయారు. ఎంతో రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్ సమీపంలో అత్యంత చాకచక్యంగా ఎత్తుగడ వేసి ఖరీదైన ఐఫోన్ను అపహరించి పారిపోయారు. ఖమ్మం పట్టణంలోని కొత్త బస్టాండ్ సమీపంలోని వనం మిలిటరీ హోటల్ ఎదుట బైక్పై వచ్చిన ఓ వ్యక్తి తాగిన మత్తులో కింద పడిపోతున్నట్లు నటించాడు. అంతలో అక్కడే ఉన్న హోటల్ యజమాని, సెక్యూరిటీ గార్డు అతణ్ని పడకుండా పట్టుకునేందుకు సాయం చేశారు. ఈ క్రమంలో సదరు యువకుడు హోటల్ యజమాని చొక్కా పై జేబులో ఉన్న రూ.1.30 లక్షల విలువైన ఐఫోన్ను తస్కరించాడు. ఇంతలో అక్కడికి చేరుకున్న మరో వ్యక్తితో కలిసి క్షణాల్లో బైక్పై మాయమయ్యాడు. కొద్ది సేపటి తర్వాత ఫోన్ చోరికి గురైనట్లు గుర్తించిన సదరు హోటల్ యజమాని టూటౌన్ పోలీస్ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు హోటల్ సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.
Pretending To Fall and stole Iphone : ఖమ్మం జిల్లాలో దొంగలు పట్టపగలే రెచ్చిపోయారు. ఎంతో రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్ సమీపంలో అత్యంత చాకచక్యంగా ఎత్తుగడ వేసి ఖరీదైన ఐఫోన్ను అపహరించి పారిపోయారు. ఖమ్మం పట్టణంలోని కొత్త బస్టాండ్ సమీపంలోని వనం మిలిటరీ హోటల్ ఎదుట బైక్పై వచ్చిన ఓ వ్యక్తి తాగిన మత్తులో కింద పడిపోతున్నట్లు నటించాడు. అంతలో అక్కడే ఉన్న హోటల్ యజమాని, సెక్యూరిటీ గార్డు అతణ్ని పడకుండా పట్టుకునేందుకు సాయం చేశారు. ఈ క్రమంలో సదరు యువకుడు హోటల్ యజమాని చొక్కా పై జేబులో ఉన్న రూ.1.30 లక్షల విలువైన ఐఫోన్ను తస్కరించాడు. ఇంతలో అక్కడికి చేరుకున్న మరో వ్యక్తితో కలిసి క్షణాల్లో బైక్పై మాయమయ్యాడు. కొద్ది సేపటి తర్వాత ఫోన్ చోరికి గురైనట్లు గుర్తించిన సదరు హోటల్ యజమాని టూటౌన్ పోలీస్ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు హోటల్ సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.