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మత్తులో కిందపడుతున్నట్లు నటించాడు - ఐఫోన్​తో పరారయ్యాడు

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మత్తులో కిందపడుతున్నట్లు నటించి ఐఫోన్​ చోరీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2026 at 6:01 PM IST

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Pretending To Fall and stole Iphone : ఖమ్మం జిల్లాలో దొంగలు పట్టపగలే రెచ్చిపోయారు. ఎంతో రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్‌ సమీపంలో అత్యంత చాకచక్యంగా ఎత్తుగడ వేసి ఖరీదైన ఐఫోన్‌ను అపహరించి పారిపోయారు. ఖమ్మం పట్టణంలోని కొత్త బస్టాండ్‌ సమీపంలోని వనం మిలిటరీ హోటల్‌ ఎదుట బైక్‌పై వచ్చిన ఓ వ్యక్తి తాగిన మత్తులో కింద పడిపోతున్నట్లు నటించాడు. అంతలో అక్కడే ఉన్న హోటల్‌ యజమాని, సెక్యూరిటీ గార్డు అతణ్ని పడకుండా పట్టుకునేందుకు సాయం చేశారు. ఈ క్రమంలో సదరు యువకుడు హోటల్​ యజమాని చొక్కా పై జేబులో ఉన్న రూ.1.30 లక్షల విలువైన ఐఫోన్‌ను తస్కరించాడు. ఇంతలో అక్కడికి చేరుకున్న మరో వ్యక్తితో కలిసి క్షణాల్లో బైక్‌పై మాయమయ్యాడు. కొద్ది సేపటి తర్వాత ఫోన్‌ చోరికి గురైనట్లు గుర్తించిన సదరు హోటల్​ యజమాని టూటౌన్​ పోలీస్ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు హోటల్​ సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.

Pretending To Fall and stole Iphone : ఖమ్మం జిల్లాలో దొంగలు పట్టపగలే రెచ్చిపోయారు. ఎంతో రద్దీగా ఉండే బస్టాండ్‌ సమీపంలో అత్యంత చాకచక్యంగా ఎత్తుగడ వేసి ఖరీదైన ఐఫోన్‌ను అపహరించి పారిపోయారు. ఖమ్మం పట్టణంలోని కొత్త బస్టాండ్‌ సమీపంలోని వనం మిలిటరీ హోటల్‌ ఎదుట బైక్‌పై వచ్చిన ఓ వ్యక్తి తాగిన మత్తులో కింద పడిపోతున్నట్లు నటించాడు. అంతలో అక్కడే ఉన్న హోటల్‌ యజమాని, సెక్యూరిటీ గార్డు అతణ్ని పడకుండా పట్టుకునేందుకు సాయం చేశారు. ఈ క్రమంలో సదరు యువకుడు హోటల్​ యజమాని చొక్కా పై జేబులో ఉన్న రూ.1.30 లక్షల విలువైన ఐఫోన్‌ను తస్కరించాడు. ఇంతలో అక్కడికి చేరుకున్న మరో వ్యక్తితో కలిసి క్షణాల్లో బైక్‌పై మాయమయ్యాడు. కొద్ది సేపటి తర్వాత ఫోన్‌ చోరికి గురైనట్లు గుర్తించిన సదరు హోటల్​ యజమాని టూటౌన్​ పోలీస్ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ చోరీకి సంబంధించిన దృశ్యాలు హోటల్​ సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.

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TAGGED:

PRETENDING TO FALL AND IPHONE STOLE
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RECENT IPHONE STOLE CASE IN KHAMMAM
ఖమ్మంలోని హోటల్ యజమాని ఐఫోన్​ చోరీ
IPHONE STOLEN IN KHAMMAM TOWN

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