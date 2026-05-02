చెన్నై-కోల్‌కత్తా హైవేపై ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - మంటల్లో చిక్కుకుని లారీ డ్రైవర్ మృతి - LORRY CATCHES FIRE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 1:10 PM IST

Tipper Accident In Krishna District Near Veeravalli One Burnt : కృష్ణా జిల్లా వీరవల్లి ప్రాంతంలో చెన్నై - కోల్‌కత్తా జాతీయ రహదారిపై శుక్రవారం రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. బాపులపాడు మండలం వీరవల్లి సమీపంలో పక్కన ఆగి ఉన్న టిప్పర్​ను వెనక నుంచి వేగంగా వస్తున్న గూడ్స్ కంటైనర్​ ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వాహనంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో గూడ్స్ కంటైనర్​ లారీ డ్రైవర్ మంటల్లో చిక్కుకుని ఘటనా స్థలంలోనే సజీవ దహనమయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, ఘటనా స్థలికి చేరుకొని మంటలను అదుపుచేశారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి అనంతరం ప్రమాదంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అదే విధంగా మృతుడు ఎవరు? ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారు? ఇలా మృతుడి వివరాలతో పాటు ప్రమాదానికి గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు.

