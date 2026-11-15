విప్పర్లలో హై టెన్షన్ - భారీగా పెట్రోల్ బాంబులు, మారణాయుధాలు స్వాధీనం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 8:58 PM IST
High Tension in Vipparla : పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పల్నాడు జిల్లా రొంపిచర్ల మండలం విప్పర్లలో భారీగా పెట్రోల్ బాంబులు, కర్రలు, మారణాయుధాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇవాళ నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీలోని రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన వారిని మరో వర్గం అడ్డుకోవడంతో వివాదం నెలకొంది. ఇరువర్గాలు పరస్పరం కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అనంతరం గ్రామంలో బందోబుస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ క్రమంలోనే పల్నాడు జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ చౌదరి హుటాహుటిన విప్పర్ల చేరుకున్నారు. సిబ్బందితో కలిసి గ్రామంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో భారీగా పెట్రోల్ బాంబులు, కర్రలు, మారణాయుధాలు బయటపడ్డాయి. దీంతో పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ తరుణంలో మరోసారి టీడీపీలోని ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. దీంతో పోలీసులు మరోసారి లాఠీలకు పనిచెప్పి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
High Tension in Vipparla : పంచాయతీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో పల్నాడు జిల్లా రొంపిచర్ల మండలం విప్పర్లలో భారీగా పెట్రోల్ బాంబులు, కర్రలు, మారణాయుధాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇవాళ నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద టీడీపీలోని రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసేందుకు వచ్చిన వారిని మరో వర్గం అడ్డుకోవడంతో వివాదం నెలకొంది. ఇరువర్గాలు పరస్పరం కర్రలతో దాడులు చేసుకున్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. అనంతరం గ్రామంలో బందోబుస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
ఈ క్రమంలోనే పల్నాడు జిల్లా అడిషనల్ ఎస్పీ రోహిత్ కుమార్ చౌదరి హుటాహుటిన విప్పర్ల చేరుకున్నారు. సిబ్బందితో కలిసి గ్రామంలో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో భారీగా పెట్రోల్ బాంబులు, కర్రలు, మారణాయుధాలు బయటపడ్డాయి. దీంతో పోలీసులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ తరుణంలో మరోసారి టీడీపీలోని ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. దీంతో పోలీసులు మరోసారి లాఠీలకు పనిచెప్పి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.