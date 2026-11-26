గుడివాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేసిన జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:34 PM IST
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్లో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. గుడివాడ పట్టణంలోని నలంద పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన 27/2 పోలింగ్ బూత్కు ఆయన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి విచ్చేశారు. అందరితో పాటు సాధారణ పౌరుడిగా పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని తన ఓటు హక్కును బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించారు.
నవంబర్ 26న భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం కావడం విశేషం. ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న పవిత్రమైన రోజున, ఓ స్థానికుడిగా గుడివాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి ఒక్కరి ఓటు ఎంతో విలువైనదని, ప్రతి పౌరుడు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి తమ బాధ్యతను నెరవేర్చాలని ఆయన సూచించారు. ఓటు వేసిన అనంతరం జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ మీడియాతో మాట్లాడారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రజలకు కల్పించిన అత్యంత శక్తివంతమైన హక్కు 'ఓటు' అని ఆయన గుర్తుచేశారు. రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఈ ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఓటు వేయకుండా ఇంట్లో కూర్చోవడం సరైన పద్ధతి కాదని, పోలింగ్లో చురుగ్గా పాల్గొని మంచి ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు.
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్లో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. గుడివాడ పట్టణంలోని నలంద పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన 27/2 పోలింగ్ బూత్కు ఆయన కుటుంబసభ్యులతో కలిసి విచ్చేశారు. అందరితో పాటు సాధారణ పౌరుడిగా పోలింగ్ కేంద్రానికి చేరుకుని తన ఓటు హక్కును బాధ్యతాయుతంగా నిర్వర్తించారు.
నవంబర్ 26న భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం కావడం విశేషం. ఇంతటి ప్రాధాన్యత ఉన్న పవిత్రమైన రోజున, ఓ స్థానికుడిగా గుడివాడ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఓటు వేయడం తనకు ఎంతో సంతోషాన్ని ఇచ్చిందని జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ప్రతి ఒక్కరి ఓటు ఎంతో విలువైనదని, ప్రతి పౌరుడు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి తమ బాధ్యతను నెరవేర్చాలని ఆయన సూచించారు. ఓటు వేసిన అనంతరం జస్టిస్ బట్టు దేవానంద్ మీడియాతో మాట్లాడారు. భారత రాజ్యాంగం ప్రజలకు కల్పించిన అత్యంత శక్తివంతమైన హక్కు 'ఓటు' అని ఆయన గుర్తుచేశారు. రాజ్యాంగం ఇచ్చిన ఈ ఓటు హక్కును ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఓటు వేయకుండా ఇంట్లో కూర్చోవడం సరైన పద్ధతి కాదని, పోలింగ్లో చురుగ్గా పాల్గొని మంచి ప్రజాప్రతినిధులను ఎన్నుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు.