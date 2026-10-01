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బీసీ రిజర్వేషన్లపైనా హైకోర్టు తీర్పును శిరసావహించాల్సిందే: సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్‌

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బీసీ రిజర్వేషన్లపైనా హైకోర్టు తీర్పును శిరసావహించాల్సిందే: సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్‌ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:14 PM IST

|

Updated : October 1, 2026 at 8:19 PM IST

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Rajendra Prasad on AP Local Polls : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఇవాళ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించింది. గ్రామ పంచాయతీ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాజ్యాలపై ఇప్పటికే విచారణ పూర్తి చేసిన న్యాయస్థానం తీర్పులు రిజర్వ్ చేసింది. ఆ పిటిషన్లపై తాజాగా తీర్పు ఇచ్చింది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్‌ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన రెండు జీవోలను ధర్మాసనం కొట్టి వేసింది. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతం దాటకూడదని స్పష్టం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు రెండు జీవోలు విరుద్దమని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. గతంలో ఉన్న రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ మేరకు స్థానిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 

బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల విషయంమై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నామంటున్న ప్రభుత్వం హైకోర్టు తీర్పుపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ అంశంపై తక్షణమే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ అంశంపై హైకోర్టు న్యాయవాది సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్ స్పందించారు. హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారం 6 వారాల్లోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లడమే ప్రభుత్వం ముందున్న దారి అని చెప్పారు. దీనికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపైనా ధర్మాసనం తీర్పును శిరసావహించాల్సిందేనని, ఇందుకు సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పులే కారణమని సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్‌ స్పష్టం చేశారు.

Rajendra Prasad on AP Local Polls : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఇవాళ హైకోర్టు కీలక తీర్పు వెలువరించింది. ఎన్నికల ప్రక్రియను ఆరు వారాల్లోపు ప్రారంభించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించింది. గ్రామ పంచాయతీ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో ముడిపడి ఉన్న వ్యాజ్యాలపై ఇప్పటికే విచారణ పూర్తి చేసిన న్యాయస్థానం తీర్పులు రిజర్వ్ చేసింది. ఆ పిటిషన్లపై తాజాగా తీర్పు ఇచ్చింది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్‌ కల్పిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన రెండు జీవోలను ధర్మాసనం కొట్టి వేసింది. మొత్తం రిజర్వేషన్లు 50 శాతం దాటకూడదని స్పష్టం చేసింది. సుప్రీంకోర్టు తీర్పునకు రెండు జీవోలు విరుద్దమని హైకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది. గతంలో ఉన్న రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియ మేరకు స్థానిక ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 

బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల విషయంమై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లకు కట్టుబడి ఉన్నామంటున్న ప్రభుత్వం హైకోర్టు తీర్పుపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించాలని నిర్ణయించింది. ఈ అంశంపై తక్షణమే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ అంశంపై హైకోర్టు న్యాయవాది సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్ స్పందించారు. హైకోర్టు తీర్పు ప్రకారం 6 వారాల్లోపు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు వెళ్లడమే ప్రభుత్వం ముందున్న దారి అని చెప్పారు. దీనికి మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదన్నారు. బీసీ రిజర్వేషన్లపైనా ధర్మాసనం తీర్పును శిరసావహించాల్సిందేనని, ఇందుకు సుప్రీంకోర్టు గతంలో ఇచ్చిన తీర్పులే కారణమని సుంకర రాజేంద్రప్రసాద్‌ స్పష్టం చేశారు.

Last Updated : October 1, 2026 at 8:19 PM IST

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