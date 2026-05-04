తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నటి త్రిష - HEROINE TRISHA VISIT TIRUMALA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 12:30 PM IST
Heroine Trisha Visit Tirumala: సినీ నటి త్రిష కృష్ణన్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. వేకువజామున శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని మొక్కులు చెల్లించారు. అంతకముందు వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సు ద్వారా త్రిష ఆలయంలోకి వెళ్లారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు. నేడు తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుంది. నటి త్రిషను చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చారు.
సూర్య హీరోగా త్రిష హీరోయిన్గా తెరకెక్కుతోన్న 'కరుప్పు' మే 14న విడుదల కానుంది. డ్రీమ్ వారియర్స్ పిక్చర్స్ నిర్మించిన సినిమాకు సాయి అభయంకర్ సంగీతం సమకూర్చారు. హీరోయిన్గా త్రిష నటించారు. స్వాసికా, ఇంద్రన్స్, యోగిబాబు, సుప్రీత్ రెడ్డి, నట్టి తదితరులు ముఖ్య తారాగణం. ఇటీవల ఆడియో రిలీజ్ కార్యక్రమం మదురైలో జరిగింది. సినిమాలోని పాటలకు మంచి స్పందన వచ్చింది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీ చాలాసార్లు వాయిదా పడిన సంగతి తెలిసిందే.
