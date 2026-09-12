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పెద్దమనసు చాటుకున్న హీరో రామ్‌ - అభిమాని కుటుంబానికి నిత్యావసరాలు, మందులు పంపిణీ

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మరోసారి పెద్దమనసు చాటుకున్న హీరో రామ్‌ - అభిమాని కుటుంబానికి నిత్యావసరాలు, మందులు పంపిణీ (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 1:08 PM IST

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Hero Ram Pothineni Distributed Essential Supplies and Medicines to Fan : తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న అభిమానికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ సినిహీరో రామ్ పోతినేని మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. అరుదైన జన్యులోప వ్యాధితో పోరాడుతున్న తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం దుప్పలపూడి గ్రామానికి చెందిన శశిభవ్యత అనే యువతిని ఇటీవల వీడియో కాల్ ద్వారా హీరో రామ్‌ పరామర్శించారు. అప్పట్లో ఆమెకు తగిన సహాయం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆ మాట ప్రకారం శశిభవ్యతకు అవసరమైన మందులతో పాటు పౌష్టికాహారాన్ని, తాను ధరించే కళ్లజోడును కూడా ప్రత్యేకంగా పంపించారు. ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లా రామ్ పోతినేని అభిమాన సంఘం ప్రతినిధులు నేరుగా శశిభవ్యత ఇంటికి వెళ్లి సామగ్రిని అందజేశారు. తమ అభిమాన నటుడు వ్యక్తిగతంగా స్పందించి సాయం అందించడంపై శశిభవ్యత తల్లిదండ్రులు శ్రీను, శ్రీదుర్గ దంపతులు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తమ కష్ట సమయంలో ఆపద్బాంధవుడిలా నిలిచిన హీరో రామ్‌కు వారు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Hero Ram Pothineni Distributed Essential Supplies and Medicines to Fan : తీవ్ర అనారోగ్యంతో ఉన్న అభిమానికి ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకుంటూ సినిహీరో రామ్ పోతినేని మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్నారు. అరుదైన జన్యులోప వ్యాధితో పోరాడుతున్న తూర్పుగోదావరి జిల్లా అనపర్తి మండలం దుప్పలపూడి గ్రామానికి చెందిన శశిభవ్యత అనే యువతిని ఇటీవల వీడియో కాల్ ద్వారా హీరో రామ్‌ పరామర్శించారు. అప్పట్లో ఆమెకు తగిన సహాయం అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఆ మాట ప్రకారం శశిభవ్యతకు అవసరమైన మందులతో పాటు పౌష్టికాహారాన్ని, తాను ధరించే కళ్లజోడును కూడా ప్రత్యేకంగా పంపించారు. ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లా రామ్ పోతినేని అభిమాన సంఘం ప్రతినిధులు నేరుగా శశిభవ్యత ఇంటికి వెళ్లి సామగ్రిని అందజేశారు. తమ అభిమాన నటుడు వ్యక్తిగతంగా స్పందించి సాయం అందించడంపై శశిభవ్యత తల్లిదండ్రులు శ్రీను, శ్రీదుర్గ దంపతులు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తమ కష్ట సమయంలో ఆపద్బాంధవుడిలా నిలిచిన హీరో రామ్‌కు వారు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

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TAGGED:

HERO RAM POTHINENI IN AP
ESSENTIAL SUPPLIES SHASHI BHAVYATHA
SHASHI BHAVYATHA GENETIC DISORDER
HERO RAM ON DUPPALAPUDI VILLAGE
HERO RAM AND SHASHI BHAVYATHA

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