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శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి భారీగా చేరిన వరద - 100 టీఎంసీలు దాటిన నీటిమట్టం - WATER INFLOW INTO SRISAILAM DAM

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శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులోకి భారీగా చేరిన వరద - 100 టీఎంసీలు దాటిన నీటిమట్టం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:34 PM IST

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Heavy Water Inflow Into Srisailam Dam: ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం వస్తోంది. వరద ప్రవాహంతో శ్రీశైలం జలాశయం నీటిమట్టం క్రమంగా రెట్టింపు అవుతుంది. 62 టీఎంసీల వరద నీరు వారం రోజుల్లోనే శ్రీశైలానికి వచ్చి చేరడం విశేషం. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 859.30 అడుగులుగా నమోదయింది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.807 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 103.8942 టీఎంసీలుగా నమోదయింది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ఇన్‌ఫ్లో 1,53,543 క్యూసెక్కులు, ఔట్‌ ఫ్లో 924 క్యూసెక్కులుగా ఉంది.  కర్ణాటక రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో దిగువ ప్రాంతాలకు వరద ప్రవాహం పోటెత్తింది. కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ జలాశయానికి వరద వస్తుంది. అక్కడి నుంచి జూరాల ప్రాజెక్టు మీదుగా శ్రీశైలానికి వరద ప్రవాహం వడివడిగా వచ్చి చేరుతుంది. మరి కొద్ది రోజుల్లోనే శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయిలో నిండడానికి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

Heavy Water Inflow Into Srisailam Dam: ఎగువ పరివాహక ప్రాంతాల నుంచి శ్రీశైలం జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం వస్తోంది. వరద ప్రవాహంతో శ్రీశైలం జలాశయం నీటిమట్టం క్రమంగా రెట్టింపు అవుతుంది. 62 టీఎంసీల వరద నీరు వారం రోజుల్లోనే శ్రీశైలానికి వచ్చి చేరడం విశేషం. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుతం 859.30 అడుగులుగా నమోదయింది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.807 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 103.8942 టీఎంసీలుగా నమోదయింది. ప్రస్తుతం శ్రీశైలం ఇన్‌ఫ్లో 1,53,543 క్యూసెక్కులు, ఔట్‌ ఫ్లో 924 క్యూసెక్కులుగా ఉంది.  కర్ణాటక రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తుండడంతో దిగువ ప్రాంతాలకు వరద ప్రవాహం పోటెత్తింది. కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి, నారాయణపూర్ జలాశయానికి వరద వస్తుంది. అక్కడి నుంచి జూరాల ప్రాజెక్టు మీదుగా శ్రీశైలానికి వరద ప్రవాహం వడివడిగా వచ్చి చేరుతుంది. మరి కొద్ది రోజుల్లోనే శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయిలో నిండడానికి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

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TAGGED:

SRISAILAM DAM
WATER INFLOW INTO SRISAILAM DAM
HEAVY RAINS IN AP
GODAVARI FLOODS
WATER INFLOW INTO SRISAILAM DAM

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