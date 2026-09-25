అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాల భీభత్సం - కొట్టుకుపోయిన రహదారి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 7:03 PM IST
Road Washed Away in Alluri Sitarama Raju : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వానలకు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు కోతకు గురై కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో అనేక గిరిజన గ్రామాలకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
ముఖ్యంగా పాడేరు నుంచి జి.మాడుగుల మీదుగా చింతపల్లి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వరద నీటిలో పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. ఈ మార్గం ఏజెన్సీ ప్రజలకు అత్యంత కీలకం. నిత్యం పదుల సంఖ్యలో గ్రామాల ప్రజలు ఇదే రోడ్డు గుండా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రధాన మార్గం ధ్వంసం కావడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయి గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అత్యవసర పనులకు, కనీస అవసరాలకు బయటకు వెళ్లలేక స్థానికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి పాడైన రహదారిని బాగు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఈ విపత్తుపై క్షేత్రస్థాయి నుంచి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.
Road Washed Away in Alluri Sitarama Raju : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వానలకు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు కోతకు గురై కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో అనేక గిరిజన గ్రామాలకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.
ముఖ్యంగా పాడేరు నుంచి జి.మాడుగుల మీదుగా చింతపల్లి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వరద నీటిలో పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. ఈ మార్గం ఏజెన్సీ ప్రజలకు అత్యంత కీలకం. నిత్యం పదుల సంఖ్యలో గ్రామాల ప్రజలు ఇదే రోడ్డు గుండా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రధాన మార్గం ధ్వంసం కావడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయి గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అత్యవసర పనులకు, కనీస అవసరాలకు బయటకు వెళ్లలేక స్థానికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి పాడైన రహదారిని బాగు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఈ విపత్తుపై క్షేత్రస్థాయి నుంచి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం.