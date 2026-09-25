ETV Bharat / Videos

అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాల భీభత్సం - కొట్టుకుపోయిన రహదారి

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అల్లూరి జిల్లాలో వర్షాల భీభత్సం - కొట్టుకుపోయిన రహదారి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Road Washed Away in Alluri Sitarama Raju : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వానలకు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు కోతకు గురై కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో అనేక గిరిజన గ్రామాలకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.

ముఖ్యంగా పాడేరు నుంచి జి.మాడుగుల మీదుగా చింతపల్లి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వరద నీటిలో పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. ఈ మార్గం ఏజెన్సీ ప్రజలకు అత్యంత కీలకం. నిత్యం పదుల సంఖ్యలో గ్రామాల ప్రజలు ఇదే రోడ్డు గుండా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రధాన మార్గం ధ్వంసం కావడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయి గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అత్యవసర పనులకు, కనీస అవసరాలకు బయటకు వెళ్లలేక స్థానికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి పాడైన రహదారిని బాగు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఈ విపత్తుపై క్షేత్రస్థాయి నుంచి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

Road Washed Away in Alluri Sitarama Raju : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాను భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి. ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వానలకు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో వాగులు, వంకలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. వరద ఉద్ధృతికి పలుచోట్ల వంతెనలు, కల్వర్టులు కోతకు గురై కొట్టుకుపోయాయి. దీంతో అనేక గిరిజన గ్రామాలకు బయటి ప్రపంచంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి.

ముఖ్యంగా పాడేరు నుంచి జి.మాడుగుల మీదుగా చింతపల్లి వెళ్లే ప్రధాన రహదారి వరద నీటిలో పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. ఈ మార్గం ఏజెన్సీ ప్రజలకు అత్యంత కీలకం. నిత్యం పదుల సంఖ్యలో గ్రామాల ప్రజలు ఇదే రోడ్డు గుండా ప్రయాణిస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రధాన మార్గం ధ్వంసం కావడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయి గిరిజనులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అత్యవసర పనులకు, కనీస అవసరాలకు బయటకు వెళ్లలేక స్థానికులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. అధికారులు వెంటనే స్పందించి పాడైన రహదారిని బాగు చేయాలని కోరుతున్నారు. ఈ విపత్తుపై క్షేత్రస్థాయి నుంచి మరింత సమాచారం తెలుసుకుందాం. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLURI SITARAMA RAJU DISTRICT RAINS
JIMIDIGUDA ROAD WASHED AWAY
BRIDGES COLLAPSED ASR
BRIDGES COLLAPSED ALLURI
ROAD WASHED AWAY IN ALLURI

ఇలాంటి కథనాలు

Python Rescue in Mangalagiri

మంగళగిరి కొండపై కొండచిలువలు - వర్షం వస్తే జనావాసాల్లోకి

September 25, 2026 at 3:08 PM IST
Tribals Crossing Dangerous Streams In Alluri district

అల్లూరి జిల్లాలో పొంగి పొర్లుతున్న వాగులు - దాటేందుకు గిరిజనుల సాహసం

September 25, 2026 at 1:25 PM IST
Vadapalli Venkanna Rs. 2 Crore Hundi Revenue

వాడపల్లి వేంకటేశ్వర స్వామి హుండీ ఆదాయం - 37 రోజుల్లో రూ. 2 కోట్లు

September 25, 2026 at 1:22 PM IST
Water Falls In Palakondalu

కనువిందు చేస్తున్న జలపాతాలు - సందడి చేస్తున్న పర్యాటకులు

September 25, 2026 at 11:30 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.