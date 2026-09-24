అల్లూరి జిల్లాలో వరద బీభత్సం - రహదారిపై విరిగిపడ్డ కొండచరియలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 4:00 PM IST
Landslide on Highway in Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో వరద బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, గెడ్డలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. కొయ్యూరు మండలంలో జాతీయ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. పాడేరు - జి.మాడుగుల మధ్య డైవర్షన్ రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జీకే వీధి మండలంలో ఇటీవల నిర్మించిన జర్రెల కొత్తూరు కల్వర్టు కొట్టుకుపోయింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి - పశువులబందా చెరువుకు గండి పడింది. దీంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది.
భారీ వర్షాలు, వరదలతో అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. పాడేరు-జి.మాడుగుల మధ్య జాతీయ రహదారి కోతకు గురైంది. బొక్కెలు సమీపంలో వంతెన బీటలు వారి ప్రమాదకరంగా మారింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి పశువులుబంద చెరువుకు గండి పడింది. చింతపల్లి మండలంలో జాతీయ రహదారిపై భారీ వృక్షాలు నేలకూలాయి. జీకే వీధి మండలంలోని మాదిగమల్లు, డి.అగ్రహారం, చిన్న గంగవరంలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. అగ్రహారం వంతెన మీద నుంచి వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో సుమారు 10 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి.
Landslide on Highway in Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో వరద బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, గెడ్డలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. కొయ్యూరు మండలంలో జాతీయ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. పాడేరు - జి.మాడుగుల మధ్య డైవర్షన్ రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జీకే వీధి మండలంలో ఇటీవల నిర్మించిన జర్రెల కొత్తూరు కల్వర్టు కొట్టుకుపోయింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి - పశువులబందా చెరువుకు గండి పడింది. దీంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది.
భారీ వర్షాలు, వరదలతో అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. పాడేరు-జి.మాడుగుల మధ్య జాతీయ రహదారి కోతకు గురైంది. బొక్కెలు సమీపంలో వంతెన బీటలు వారి ప్రమాదకరంగా మారింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి పశువులుబంద చెరువుకు గండి పడింది. చింతపల్లి మండలంలో జాతీయ రహదారిపై భారీ వృక్షాలు నేలకూలాయి. జీకే వీధి మండలంలోని మాదిగమల్లు, డి.అగ్రహారం, చిన్న గంగవరంలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. అగ్రహారం వంతెన మీద నుంచి వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో సుమారు 10 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి.