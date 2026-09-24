ETV Bharat / Videos

అల్లూరి జిల్లాలో వరద బీభత్సం - రహదారిపై విరిగిపడ్డ కొండచరియలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అల్లూరి జిల్లాలో వరద బీభత్సం - రహదారిపై విరిగిపడ్డ కొండచరియలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Landslide on Highway in Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో వరద బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, గెడ్డలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. కొయ్యూరు మండలంలో జాతీయ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. పాడేరు - జి.మాడుగుల మధ్య డైవర్షన్ రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జీకే వీధి మండలంలో ఇటీవల నిర్మించిన జర్రెల కొత్తూరు కల్వర్టు కొట్టుకుపోయింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి - పశువులబందా చెరువుకు గండి పడింది. దీంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది.

భారీ వర్షాలు, వరదలతో అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. పాడేరు-జి.మాడుగుల మధ్య జాతీయ రహదారి కోతకు గురైంది. బొక్కెలు సమీపంలో వంతెన బీటలు వారి ప్రమాదకరంగా మారింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి పశువులుబంద చెరువుకు గండి పడింది. చింతపల్లి మండలంలో జాతీయ రహదారిపై భారీ వృక్షాలు నేలకూలాయి. జీకే వీధి మండలంలోని మాదిగమల్లు, డి.అగ్రహారం, చిన్న గంగవరంలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. అగ్రహారం వంతెన మీద నుంచి వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో సుమారు 10 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. 

Landslide on Highway in Alluri District: అల్లూరి జిల్లాలో వరద బీభత్సం సృష్టిస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, గెడ్డలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. కొయ్యూరు మండలంలో జాతీయ రహదారిపై కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. పాడేరు - జి.మాడుగుల మధ్య డైవర్షన్ రోడ్డు కొట్టుకుపోవడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. జీకే వీధి మండలంలో ఇటీవల నిర్మించిన జర్రెల కొత్తూరు కల్వర్టు కొట్టుకుపోయింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి - పశువులబందా చెరువుకు గండి పడింది. దీంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది.

భారీ వర్షాలు, వరదలతో అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీలో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. పాడేరు-జి.మాడుగుల మధ్య జాతీయ రహదారి కోతకు గురైంది. బొక్కెలు సమీపంలో వంతెన బీటలు వారి ప్రమాదకరంగా మారింది. చింతపల్లి మండలం చౌడుపల్లి పశువులుబంద చెరువుకు గండి పడింది. చింతపల్లి మండలంలో జాతీయ రహదారిపై భారీ వృక్షాలు నేలకూలాయి. జీకే వీధి మండలంలోని మాదిగమల్లు, డి.అగ్రహారం, చిన్న గంగవరంలో వాగులు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. అగ్రహారం వంతెన మీద నుంచి వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో సుమారు 10 గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. 

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAINFALL IN PADERU
RAINS IN AP
HEAVY RAINS TRIGGERED LANDSLIDE
LANDSLIDE ON HIGHWAY
LANDSLIDE ON HIGHWAY IN ALLURI DIST

ఇలాంటి కథనాలు

Rains and Weather Updates in AP

రాష్ట్రంపై తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం - విశాఖలో 29 సెం.మీ వర్షపాతం

September 24, 2026 at 6:20 PM IST
విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌ రోడ్డులో భారీగా కోతకు గురైన తీరం

విశాఖపై తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం - కోతకు గురైన ఆర్కే బీచ్‌

September 24, 2026 at 4:36 PM IST
బాలికను భుజాలపై మోసుకుని వాగు దాటిన వ్యక్తి

అల్లూరి జిల్లాలో బాహుబలి సీన్‌ - చిన్నారిని భుజంపై మోస్తూ వాగు దాటిన వ్యక్తి

September 23, 2026 at 7:42 PM IST
TTD Chairman BR Naidu About Brahmotsavam Success

బ్రహ్మోత్సవాలకు 5.76 లక్షల మంది - శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.28.94 కోట్లు

September 23, 2026 at 7:32 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.