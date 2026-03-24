హైదరాబాద్లో భారీ వర్షం - పలు చోట్ల వడగళ్ల వాన - HEAVY RAINS IN HYDERABAD
Published : March 24, 2026 at 8:40 PM IST
Rains In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం భారీ వర్షం కురిసింది. హైదర్గూడా పరిసర ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన పడింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన వానతో వాహనదారులు తడిసి ముద్దయ్యారు. ఈదురు గాలులు, ఉరుములతో కురిసిన వర్షానికి పనులు ముగించుకొని ఇంటికె వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. నగరంలోని బేగంబజార్, కోఠి, సుల్తాన్ బజార్, అబిడ్స్, నాంపల్లి, బషీర్ బాగ్, లిబర్టీ, హిమాయత్ నగర్, లక్డీకాపుల్ లో తదితర ప్రాంతాల్లో రహదారులపైకి నీరు చేరింది. కొద్దిపాటి వర్షానికే నిజాంపేట్ రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వాన నీరుతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో వాహనదారులు, బాటసారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఒక్కసారిగా కురిసిన వానతో ప్రజలు తడిసి ముద్దయ్యారు. వేసవిలో ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న నగర వాసులు కాస్త ఉపశమనం పొందారు.
మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు : రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఒకటి రెండు చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయడంతోపాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడుతాయని తెలిపింది. రానున్న రెండు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి నుంచి ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని, తదుపరి నాలుగు రోజులలో క్రమేపీ రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీర ప్రాంతంలో నిన్న ఏర్పడిన ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ఈరోజు బలహీనపడిందని పేర్కొన్నారు.
Rains In Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం భారీ వర్షం కురిసింది. హైదర్గూడా పరిసర ప్రాంతాల్లో వడగళ్ల వాన పడింది. ఒక్కసారిగా కురిసిన వానతో వాహనదారులు తడిసి ముద్దయ్యారు. ఈదురు గాలులు, ఉరుములతో కురిసిన వర్షానికి పనులు ముగించుకొని ఇంటికె వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. నగరంలోని బేగంబజార్, కోఠి, సుల్తాన్ బజార్, అబిడ్స్, నాంపల్లి, బషీర్ బాగ్, లిబర్టీ, హిమాయత్ నగర్, లక్డీకాపుల్ లో తదితర ప్రాంతాల్లో రహదారులపైకి నీరు చేరింది. కొద్దిపాటి వర్షానికే నిజాంపేట్ రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వాన నీరుతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో వాహనదారులు, బాటసారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఒక్కసారిగా కురిసిన వానతో ప్రజలు తడిసి ముద్దయ్యారు. వేసవిలో ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న నగర వాసులు కాస్త ఉపశమనం పొందారు.
మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు : రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు ఒకటి రెండు చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయడంతోపాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడుతాయని తెలిపింది. రానున్న రెండు రోజులలో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి నుంచి ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని, తదుపరి నాలుగు రోజులలో క్రమేపీ రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం సంచాలకులు విడుదల చేసిన ప్రకటనలో తెలిపారు. ఉత్తరాంధ్ర కోస్తా తీర ప్రాంతంలో నిన్న ఏర్పడిన ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ఈరోజు బలహీనపడిందని పేర్కొన్నారు.