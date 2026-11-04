ETV Bharat / Videos

అశ్వారావుపేటలో కుంభవృష్టి - నీట మునిగిన రహదారులు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అశ్వారావుపేటలో కుంభవృష్టి -పెద్దవాగు రింగ్​బండ్​కు గండి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 4, 2026 at 3:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఉన్న వాగులు వంకలు, చెరువులు, పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. సుమారు అన్ని గ్రామాల్లోని రహదారులు నీట మునగడంతో జనజీవనం స్తంభించింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరటంతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. గుమ్మడివల్లి సమీపంలో ఉన్నపెద్దవాగు ప్రాజెక్టులో నిర్మించిన తాత్కాలిక రింగ్​ బండ్​కు గండిపడింది. 2024 లో అతి భారీ వర్షాల కారణంగా పెద్దవాగు ప్రాజెక్ట్ ఆనకట్టకు పలుచోట్ల భారీగా గండ్లు పడ్డాయి. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయ లోపం కారణంగా నేటికీ మరమ్మతులు పూర్తి చేయలేదు. పెద్దవాగు ప్రాజెక్టు కింద తెలంగాణలో 2 వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించే విధంగా, ఇక్కడి ప్రభుత్వం రూ.3.5 కోట్లతో ప్రాజెక్టు ఆనకట్టకు సమాంతరంగా తాత్కాలికంగా రింగ్​ బండ్​ను నిర్మించారు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా వరద పైనుంచి ప్రవహించటంతో పలుచోట్ల గండ్లు ఏర్పడ్డాయి. పెద్దవాగు పరిసరాల్లో పొలాలు నీట మునిగాయి.

భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేటలో కుంభవృష్టి కురుస్తోంది. నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఉన్న వాగులు వంకలు, చెరువులు, పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. సుమారు అన్ని గ్రామాల్లోని రహదారులు నీట మునగడంతో జనజీవనం స్తంభించింది. ఇళ్లలోకి నీరు చేరటంతో లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. గుమ్మడివల్లి సమీపంలో ఉన్నపెద్దవాగు ప్రాజెక్టులో నిర్మించిన తాత్కాలిక రింగ్​ బండ్​కు గండిపడింది. 2024 లో అతి భారీ వర్షాల కారణంగా పెద్దవాగు ప్రాజెక్ట్ ఆనకట్టకు పలుచోట్ల భారీగా గండ్లు పడ్డాయి. రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయ లోపం కారణంగా నేటికీ మరమ్మతులు పూర్తి చేయలేదు. పెద్దవాగు ప్రాజెక్టు కింద తెలంగాణలో 2 వేల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించే విధంగా, ఇక్కడి ప్రభుత్వం రూ.3.5 కోట్లతో ప్రాజెక్టు ఆనకట్టకు సమాంతరంగా తాత్కాలికంగా రింగ్​ బండ్​ను నిర్మించారు. ప్రస్తుతం కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా వరద పైనుంచి ప్రవహించటంతో పలుచోట్ల గండ్లు ఏర్పడ్డాయి. పెద్దవాగు పరిసరాల్లో పొలాలు నీట మునిగాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

అశ్వారావుపేటలో కుంభవృష్టి
HEAVY RAIN IN ASHWARAOPETA
ASHWARAOPETA PEDDAVAGU PROJECT
పెద్దవాగు రింగ్​బండ్​ అశ్వారావుపేట
HEAVY RAINS IN BHADRADRI KOTHAGUDEM

ఇలాంటి కథనాలు

TRS Chief Kalvakunta Kavitha Kavitha Meet Election Commission

గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్నికల ఓటరు నమోదు గడువు పొడిగించండి - సీఈవోకు కవిత విజ్ఞప్తి

November 2, 2026 at 3:27 PM IST
School gate wall in a dangerous condition

కుక్క కోసం గోడ పగలగొడితే ప్రహరీ మొత్తం కూలే పరిస్థితి వచ్చింది

November 2, 2026 at 2:28 PM IST
Amit Shah to Participate in Padayatra

మహా పాదయాత్రకు యువకులు పెద్ద ఎత్తున తరలిరావాలి : ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ పిలుపు

November 1, 2026 at 7:08 PM IST
FARMER PUMPING DRAINAGE WATER , SHERIPALLI, SIDDIPET

పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతు తిప్పలు - ఏతంతో మురుగు నీరు మళ్లింపు

October 30, 2026 at 2:54 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.