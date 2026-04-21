పాడేరులో వడగండ్ల వాన - చల్లబడిన వాతావరణం - HEAVY RAINS IN ALLURI DISTRICT
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 7:53 PM IST
Heavy Rains in Alluri District Paderu: రాష్ట్రమంతా భానుడి భగభగలతో మండిపోతుంటే అల్లూరి జిల్లా పాడేరును మాత్రం వరుణుడు కరుణించాడు. ఉదయం అంతా వేడిగా ఉన్న వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. అదీ వడగండ్ల వాన పడింది. ఉదయం నుంచి అల్లూరి జిల్లా కేంద్రం పాడేరులో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి వేసవి ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉండి మధ్యాహ్నం ఆకస్మికంగా వర్షం పడింది. జి మాడుగుల మండలం లో జి.మాడుగుల, బీరం, మొండికోట ప్రాంతాల్లో వడగండ్ల వాన కురిసింది. ఒక్కసారిగా ఏజెన్సీ వాతావరణం వర్షాలతో చల్లబడింది. పశ్చిమ బంగాళాఖాతం సమీప ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. రానున్న 24 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని కొన్ని జిల్లాల్లో జల్లులు పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో తేలికపాటి గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖ తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం డిప్యూటీ డైరెక్టర్ కేవీఎస్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు.
