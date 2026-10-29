ఉద్ధృతంగా జలపాతాలు - అల్లూరి జిల్లాలో పర్యాటకుల ఎంట్రీపై నిషేధం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 4:47 PM IST
Heavy Rains in Alluri district : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలకు జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాలన్నీ ప్రమాదకరంగా మారాయి. జలపాతాలకు వరద పోటెత్తడంతో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. పర్యాటకులు ఎవరూ జలపాతాల వద్దకు రావొద్దని నిషేధం విధించింది. జిల్లాలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలైన హుకుంపేట మత్స్యగుండం, కొత్తపల్లి, చాపరాయి, తారాబు జలపాతాలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పైనుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో ప్రమాదకర స్థాయిలో దర్శనమిస్తున్నాయి. పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నందున ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లడం సురక్షితం కాదని అధికారులు హెచ్చరించారు. పర్యాటకులతో పాటు స్థానికులు కూడా అటువైపు వెళ్లొద్దని స్పష్టం చేశారు.
రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు కురిసిన భారీ వర్షానికి జిల్లాలో పలుచోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. పాడేరుతో పాటు ఏజెన్సీలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఏజెన్సీలోని ఘాట్ రోడ్లలో భారీ వృక్షాలు సైతం విరిగిపడటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే, పలు శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకుంటూ సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. రోడ్లపై పడిన చెట్లను తొలగించి, ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేస్తున్నారు.
Heavy Rains in Alluri district : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వానలకు జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాలన్నీ ప్రమాదకరంగా మారాయి. జలపాతాలకు వరద పోటెత్తడంతో జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ఎటువంటి ప్రాణనష్టం కలగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. పర్యాటకులు ఎవరూ జలపాతాల వద్దకు రావొద్దని నిషేధం విధించింది. జిల్లాలోని ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలైన హుకుంపేట మత్స్యగుండం, కొత్తపల్లి, చాపరాయి, తారాబు జలపాతాలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. పైనుంచి భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో ప్రమాదకర స్థాయిలో దర్శనమిస్తున్నాయి. పరిస్థితులు తీవ్రంగా ఉన్నందున ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్లడం సురక్షితం కాదని అధికారులు హెచ్చరించారు. పర్యాటకులతో పాటు స్థానికులు కూడా అటువైపు వెళ్లొద్దని స్పష్టం చేశారు.
రాత్రి నుంచి తెల్లవారుజాము వరకు కురిసిన భారీ వర్షానికి జిల్లాలో పలుచోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. పాడేరుతో పాటు ఏజెన్సీలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. ఏజెన్సీలోని ఘాట్ రోడ్లలో భారీ వృక్షాలు సైతం విరిగిపడటంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. అయితే, పలు శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది ఎప్పటికప్పుడు సమన్వయం చేసుకుంటూ సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. రోడ్లపై పడిన చెట్లను తొలగించి, ట్రాఫిక్ను క్లియర్ చేస్తున్నారు.