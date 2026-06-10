కారు కదలదు, వరద ఆగదు - ఒక్క వర్షానికే నదిలా మారిన భాగ్యనగరం - HEAVY RAINFALL LASHED HYDERABAD
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Published : June 10, 2026 at 11:59 AM IST
Heavy Rain Lashed Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరం ఒక్క వర్షానికే చేతులెత్తేసింది. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని చెప్పినా భారీ వర్షం పడిందంటే రోడ్లు చెరువులుగా మారాయం ఖాయం. నిన్న రాత్రి కురిసిన వర్ష బీభత్సం చూస్తే రాబోయే రోజులు ఎలా ఉంటాయోనన్న భయం నగరవాసుల్లో మొదలైంది. విద్యుత్తు తీగలు తెగిపడి సరఫరాలో అంతరాయం, ఈదురుగాలులు వీచి విరిగిపడ్డ భారీ చెట్లు, చెరువులుగా మారిన రహదారులపై కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలతో నగరవాసి నరకం చూశాడు. కీలకమైన హైటెక్సిటీ, రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వర్షం ఆగినప్పటికీ రోడ్లపైనే గంటల తరబడి వాహనదారులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. దుర్గంచెరువు, కేబుల్ వంతెన ఐకియా, బయోడైవర్సిటీ వంతెనలపై ఎటుచూసినా వాహనాలే కనిపిస్తున్నాయి. బయోడైవర్సిటీ వంతెనకు సమీపంలో రోడ్లపైకి వరదనీరు చేరడంతో స్థానికులు, వాహనదారులు నానా అవస్థలు పడ్డారు. అటు మెట్రోలోనూ ఇదే పరిస్థితి. భారీ ట్రాఫిక్తో ప్రయాణికులు రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్కు రావడంతో పరిసరాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. వరదనీటి వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించనంత వరకు నగరవాసులకు ఈ కష్టాలు తప్పవనిపిస్తోంది.
Heavy Rain Lashed Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరం ఒక్క వర్షానికే చేతులెత్తేసింది. ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామని చెప్పినా భారీ వర్షం పడిందంటే రోడ్లు చెరువులుగా మారాయం ఖాయం. నిన్న రాత్రి కురిసిన వర్ష బీభత్సం చూస్తే రాబోయే రోజులు ఎలా ఉంటాయోనన్న భయం నగరవాసుల్లో మొదలైంది. విద్యుత్తు తీగలు తెగిపడి సరఫరాలో అంతరాయం, ఈదురుగాలులు వీచి విరిగిపడ్డ భారీ చెట్లు, చెరువులుగా మారిన రహదారులపై కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలతో నగరవాసి నరకం చూశాడు. కీలకమైన హైటెక్సిటీ, రాయదుర్గం, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. వర్షం ఆగినప్పటికీ రోడ్లపైనే గంటల తరబడి వాహనదారులు ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. దుర్గంచెరువు, కేబుల్ వంతెన ఐకియా, బయోడైవర్సిటీ వంతెనలపై ఎటుచూసినా వాహనాలే కనిపిస్తున్నాయి. బయోడైవర్సిటీ వంతెనకు సమీపంలో రోడ్లపైకి వరదనీరు చేరడంతో స్థానికులు, వాహనదారులు నానా అవస్థలు పడ్డారు. అటు మెట్రోలోనూ ఇదే పరిస్థితి. భారీ ట్రాఫిక్తో ప్రయాణికులు రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్కు రావడంతో పరిసరాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. వరదనీటి వ్యవస్థ సరిగా లేకపోవడం, ట్రాఫిక్ సమస్యలు పరిష్కరించనంత వరకు నగరవాసులకు ఈ కష్టాలు తప్పవనిపిస్తోంది.