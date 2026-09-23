సింహగిరిపై భారీ వర్షం - మరింత శోభను సంతరించుకున్న ఆలయం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 4:32 PM IST
RainFall In Simhachalam : విశాఖపట్నంలోని సింహాచలంలో కురుస్తున్న వర్షం స్థానిక వాతావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. వానకు కొండనుంచి నీరు జారి జలపాతాలుగా ప్రవహిస్తున్నాయి. సింహగిరిపై పొంగిపొర్లుతున్న సెలయేళ్లు, మెట్లపై నుంచి కిందకు ప్రవహిస్తున్న వరద నీరు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. వర్షాల మధ్య, సింహాద్రి అప్పన్న ఆలయానికి వెళ్లే మెట్లు కొత్త అందాన్ని సంతరించుకున్నాయి. ప్రవహిస్తున్న నీరు మనోహరమైన దృశ్యాన్ని సృష్టిస్తోంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా, మెట్లపైకి భక్తుల ప్రవేశాన్ని నిలిపివేశారు. కొండపై ఉన్న పిచుకధార, ఆకాశధార, పొల్లెట్టి ధార వంటి పలు సెలయేళ్లు పొంగిపొర్లుతూ, ఆ దృశ్య సౌందర్యానికి మరింత శోభను చేకూరుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య కొద్దిగా తగ్గింది. కొండపై భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని ఆలయ అధికారులు హామీ ఇస్తున్నారు. రాత్రి 9 గంటల వరకు అన్నదానం కొనసాగుతుందని కూడా వారు ప్రకటించారు. వర్షం కారణంగా ఒక్కసారిగా వాతావరణం అంతా మారిపోయింది.
RainFall In Simhachalam : విశాఖపట్నంలోని సింహాచలంలో కురుస్తున్న వర్షం స్థానిక వాతావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది. వానకు కొండనుంచి నీరు జారి జలపాతాలుగా ప్రవహిస్తున్నాయి. సింహగిరిపై పొంగిపొర్లుతున్న సెలయేళ్లు, మెట్లపై నుంచి కిందకు ప్రవహిస్తున్న వరద నీరు భక్తులకు కనువిందు చేస్తున్నాయి. వర్షాల మధ్య, సింహాద్రి అప్పన్న ఆలయానికి వెళ్లే మెట్లు కొత్త అందాన్ని సంతరించుకున్నాయి. ప్రవహిస్తున్న నీరు మనోహరమైన దృశ్యాన్ని సృష్టిస్తోంది. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా, మెట్లపైకి భక్తుల ప్రవేశాన్ని నిలిపివేశారు. కొండపై ఉన్న పిచుకధార, ఆకాశధార, పొల్లెట్టి ధార వంటి పలు సెలయేళ్లు పొంగిపొర్లుతూ, ఆ దృశ్య సౌందర్యానికి మరింత శోభను చేకూరుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఆలయాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య కొద్దిగా తగ్గింది. కొండపై భక్తులకు అవసరమైన అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నామని ఆలయ అధికారులు హామీ ఇస్తున్నారు. రాత్రి 9 గంటల వరకు అన్నదానం కొనసాగుతుందని కూడా వారు ప్రకటించారు. వర్షం కారణంగా ఒక్కసారిగా వాతావరణం అంతా మారిపోయింది.