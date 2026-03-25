హైదరాబాద్లో వడగండ్ల వాన - మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం - HEAVY RAIN IN SOME PARTS OF HYD
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 25, 2026 at 6:16 PM IST
Heavy Rain In Some Parts Of Hyderabad : గత కొద్ది రోజులుగా ఎండ వేడిమి కారణంగా పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలతో అల్లాడిపోతున్న హైదరాబాద్ నగర వాసులకు తాజాగా కురిసిన వర్షం కాస్త ఉపశమనం కలిగించింది. సాయంత్రం ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షపు జల్లులు కురిశాయి. మరికొన్నిచోట్ల వడగండ్ల వాన పడింది. దీంతో నగరవాసులకు కాస్తంత ఉపశమనం లభించినట్లయింది. నగరంలోని భాగ్యలత, హయత్నగర్, సాహెబ్నగర్, గాయత్రీనగర్, బ్యాంక్ కాలనీ తదితర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు జల్లులు కురిశాయి. అకస్మాత్తుగా కురిసిన వర్షాలతో పలుచోట్ల రోడ్లపై వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో అటువైపుగా వెళ్తున్న ప్రయాణికులకు కాస్త ఇబ్బంది కలిగింది. మరోవైపు వాహదారులు, పాఠశాలల నుంచి ఇంటికి వెళ్లే విద్యార్థులు వరదనీటి కారణంగా స్వల్పంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు పలు చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయడంతోపాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.
