హైదరాబాద్​లో వడగండ్ల వాన - మూడు రోజులు పాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం - HEAVY RAIN IN SOME PARTS OF HYD

హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో వడగండ్ల వర్షం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 25, 2026 at 6:16 PM IST

Heavy Rain In Some Parts Of Hyderabad : గత కొద్ది రోజులుగా ఎండ వేడిమి కారణంగా పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలతో అల్లాడిపోతున్న హైదరాబాద్​ నగర వాసులకు తాజాగా కురిసిన వర్షం కాస్త ఉపశమనం కలిగించింది. సాయంత్రం ఆకాశం మేఘావృతమై వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. పలు ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షపు జల్లులు కురిశాయి. మరికొన్నిచోట్ల వడగండ్ల వాన పడింది. దీంతో నగరవాసులకు కాస్తంత ఉపశమనం లభించినట్లయింది. నగరంలోని భాగ్యలత, హయత్​నగర్, సాహెబ్​నగర్, గాయత్రీనగర్, బ్యాంక్ కాలనీ తదితర ప్రాంతాల్లో మోస్తరు జల్లులు కురిశాయి. అకస్మాత్తుగా కురిసిన వర్షాలతో పలుచోట్ల రోడ్లపై వరద నీరు వచ్చి చేరింది. దీంతో అటువైపుగా వెళ్తున్న ప్రయాణికులకు కాస్త ఇబ్బంది కలిగింది. మరోవైపు వాహదారులు, పాఠశాలల నుంచి ఇంటికి వెళ్లే విద్యార్థులు వరదనీటి కారణంగా స్వల్పంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. రాష్ట్రంలో మూడు రోజుల పాటు పలు చోట్ల ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇదే సమయంలో 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీయడంతోపాటు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.

ఇలాంటి కథనాలు

Collector Inspection to Andarbandh Tribal Ashram School

50 గ్రాములు ఉండాల్సిన గుడ్డు 40 గ్రాములే - ఆశ్రమోన్నత పాఠశాలపై కలెక్టర్​ ఆకస్మిక తనిఖీ

March 25, 2026 at 1:30 PM IST
Petrol Pumps in hyderabad

ఒక్కరోజులోనే మారిన సీన్ - పెట్రోల్​ బంకుల ముందు ఎందుకింత క్యూ?

March 25, 2026 at 11:47 AM IST
RAINS IN HYDERABAD

హైదరాబాద్​లో వడగళ్ల వాన - పలు చోట్ల కూలిన చెట్లు

March 24, 2026 at 8:40 PM IST
INTEGRATED ASSISTED CENTER

వృద్ధుల సంరక్షణకు సత్యసాధన ఫౌండేషన్ కృషి : డాక్టర్ కొమ్మినేని సత్యనారాయణ

March 23, 2026 at 4:30 PM IST

