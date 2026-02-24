పాడేరులో భారీ వర్షం - బురదమయమైన రోడ్డులో ప్రయాణికుల కష్టాలు - HEAVY RAIN IN PADERU
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 24, 2026 at 1:54 PM IST
Heavy Rain in Paderu of Alluri Seetharamaraju District: ఇటీవల వాతావరణంలో మార్పులు అంచనాలకు అందకుండా ఉన్నాయి. కాలాలతో సంబంధం లేకుండా అకాల మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటిదే సోమవారం కురిసిన వాన. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సోమవారం వాతావరణం మారింది. ఈదురు గాలులతో అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో సోమవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. 2 గంటల పాటు ఎడతెరపి లేకుండా కురిసిన వర్షం కారణంగా రహదారులన్నీ జలమయమయ్యాయి. పాడేరు, జి.మాడుగుల, చింతపల్లి, హుకుంపేట, డుంబ్రిగూడ, అరకులోయ మండలాల్లో వర్షం దంచికొట్టింది. జి. మాడుగులలో వాన ధాటికి నిర్మాణంలో ఉన్న జాతీయ రహదారిపై వాహనదారులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసిన పరిస్థితులు తలెత్తాయి.
బురదమయమైన రోడ్డులో బైక్ చక్రాలు ఇరుక్కుపోవడంతో వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు నానా తంటాలు పడ్డారు. వర్షాకాలంలో పాట్లు పడుతున్నట్లే ఉందని ఆవేదన చెందుతున్నారు స్థానిక ప్రజలు. అకస్మికంగా కురిసిన ఆకాల వర్షం వల్ల జనజీవనం స్థంభించిపోయింది. ఈ రోజు కూడా వాతావరణం కాస్త చల్లగానే ఉందని స్థానికులు తెలుపుతున్నారు.
