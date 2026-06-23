అమీన్పూర్ జలమయం - మునిగిన అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్ - HEAVY RAIN IN TELANGANA
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Published : June 23, 2026 at 1:30 PM IST
Heavy Rain In Ameenpur Sangareddy : సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్లో సోమవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో పలుచోట్ల రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. రాఘవేంద్ర కాలనీలో ఓ అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్లోకి నీరు చేరింది. దానివల్ల సెల్లార్లో పార్క్ చేసిన కార్లు నీటిలో మునిగిపోయాయి. వాటిని బయటికి తీసేందుకు కాలనీవాసులు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని మోటార్ల సహాయంతో నీటిని బయటకు పంపించారు.
వర్షం కారణంగా కాలనీవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి అయ్యారు. అలాగే జయలక్ష్మి నగర్ కాలనీలో రహదారి వర్షపు నీటితో నిండిపోయింది. ఆ నీళ్లలో నుంచే వాహనదారులు రాకపోకలు సాగించారు. రహదారికి ఆనుకుని కొన్ని కరెంట్ స్తంభాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతం ప్రమాదకరంగా మారింది. రోడ్డుపైనే నదిలా ప్రవహిస్తున్న వర్షపు నీరు వల్ల పట్టణవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందోనని స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. నీరు నిలిచిపోవటం వల్ల రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి సమస్య పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
Heavy Rain In Ameenpur Sangareddy : సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్లో సోమవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో పలుచోట్ల రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. రాఘవేంద్ర కాలనీలో ఓ అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్లోకి నీరు చేరింది. దానివల్ల సెల్లార్లో పార్క్ చేసిన కార్లు నీటిలో మునిగిపోయాయి. వాటిని బయటికి తీసేందుకు కాలనీవాసులు తీవ్రంగా శ్రమించారు. ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకుని మోటార్ల సహాయంతో నీటిని బయటకు పంపించారు.
వర్షం కారణంగా కాలనీవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి అయ్యారు. అలాగే జయలక్ష్మి నగర్ కాలనీలో రహదారి వర్షపు నీటితో నిండిపోయింది. ఆ నీళ్లలో నుంచే వాహనదారులు రాకపోకలు సాగించారు. రహదారికి ఆనుకుని కొన్ని కరెంట్ స్తంభాలు ఉన్నాయి. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతం ప్రమాదకరంగా మారింది. రోడ్డుపైనే నదిలా ప్రవహిస్తున్న వర్షపు నీరు వల్ల పట్టణవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఎప్పుడు ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందోనని స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. నీరు నిలిచిపోవటం వల్ల రోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉందని, ఇప్పటికైనా అధికారులు స్పందించి సమస్య పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.