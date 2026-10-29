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మడ్డువలస జలాశయం నుంచి భారీగా నీటి విడుదల

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మడ్డువలస జలాశయం నుంచి భారీగా నీటి విడుదల (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 29, 2026 at 2:26 PM IST

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Heavy Flood Water in Madduvalasa Reservoir : విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలం కొండ చాకరాపల్లి-కొప్పర గ్రామాల్లోకి సువర్ణముఖి నది నుంచి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గురువారం ఉదయం 3 గంటల నుంచి నదిలో వరద నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో సమీపంలో గ్రామంతో పాటు రహదారులు ముంపునకు గురైనట్లు స్థానికులు తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో కరుస్తున్న వర్షాలకు మడ్డువలస జలాశయంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. దీంతో అధికారులు 8 ప్రధాన గేట్లును తెరచి నాగావళి నదిలోకి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. వేగావతి, సువర్ణముఖీ నదులు ద్వారా సుమారు 38 వేల 200 క్యూసెక్కుల నీరు జలాశయంలోకి వచ్చి చేరుతుండటంతో 8 గేట్ల ద్వారా సుమారు 28 వేల 400 క్యూసెక్కుల నీరు నాగావళి నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నట్లు డీఈఈ అర్జున్ తెలిపారు. పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 65 మీటర్ల కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 62.65 మీటర్లు ఉంది.

Heavy Flood Water in Madduvalasa Reservoir : విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలం కొండ చాకరాపల్లి-కొప్పర గ్రామాల్లోకి సువర్ణముఖి నది నుంచి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. గురువారం ఉదయం 3 గంటల నుంచి నదిలో వరద నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో సమీపంలో గ్రామంతో పాటు రహదారులు ముంపునకు గురైనట్లు స్థానికులు తెలిపారు. తుపాను ప్రభావంతో కరుస్తున్న వర్షాలకు మడ్డువలస జలాశయంలోకి భారీగా వరద నీరు చేరుతోంది. దీంతో అధికారులు 8 ప్రధాన గేట్లును తెరచి నాగావళి నదిలోకి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. వేగావతి, సువర్ణముఖీ నదులు ద్వారా సుమారు 38 వేల 200 క్యూసెక్కుల నీరు జలాశయంలోకి వచ్చి చేరుతుండటంతో 8 గేట్ల ద్వారా సుమారు 28 వేల 400 క్యూసెక్కుల నీరు నాగావళి నదిలోకి విడుదల చేస్తున్నట్లు డీఈఈ అర్జున్ తెలిపారు. పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 65 మీటర్ల కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 62.65 మీటర్లు ఉంది.

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TAGGED:

MADDUVALASA RESERVOIR GATES OPENED
HEAVY WATER FLOOD IN MADDUVALASA
మడ్డువలస జలాశయానికి భారీగా వరద
MADDUVALASA RESERVOIR
NAGAVALI RIVER FLOOD

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