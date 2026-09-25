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3 రోజులుగా వర్షాలు - శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్​లోకి భారీగా వరద

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శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్​లోకి వరద నీరు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2026 at 10:44 AM IST

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SRIPADA YELLAMPALLI PROJECT : పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలంలోని శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ జలాశయంలోకి భారీగా వరద చేరుతోంది. 3 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి నది పరీవాహక ప్రాంతంలోని వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో జలాశయంలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 19.59 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. పరీవాహక ప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో 17,545 క్యూసెక్కుల వరద నీరు ప్రాజెక్టులోకి వస్తుండగా, అధికారులు 9,823 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. వీటిలో నంది పంప్ హౌస్ ద్వారా 9,450 క్యూసెక్కులు, హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ తాగు నీటి అవసరాల నిమిత్తం 252 క్యూసెక్కుల నీటిని, ఎన్టీపీసీ విద్యుత్ అవసరాలకు 121 క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో చినుకు లేక ఆవేదన చెందుతున్న వేళ ఈ వర్షాలతో అన్ని వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది.

SRIPADA YELLAMPALLI PROJECT : పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలంలోని శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ జలాశయంలోకి భారీగా వరద చేరుతోంది. 3 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి నది పరీవాహక ప్రాంతంలోని వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో జలాశయంలోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రాజెక్టు సామర్థ్యం 20.175 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 19.59 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. పరీవాహక ప్రాంతంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో 17,545 క్యూసెక్కుల వరద నీరు ప్రాజెక్టులోకి వస్తుండగా, అధికారులు 9,823 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. వీటిలో నంది పంప్ హౌస్ ద్వారా 9,450 క్యూసెక్కులు, హైదరాబాద్ మెట్రో పాలిటన్ తాగు నీటి అవసరాల నిమిత్తం 252 క్యూసెక్కుల నీటిని, ఎన్టీపీసీ విద్యుత్ అవసరాలకు 121 క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో చినుకు లేక ఆవేదన చెందుతున్న వేళ ఈ వర్షాలతో అన్ని వర్గాల్లో హర్షం వ్యక్తం అవుతోంది.

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TAGGED:

HEAVY FLOOD INFLOW TO SRIPADA
RAINS IN PEDDAPALLI
FLOOD FLOW TO GODAVARI
శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి జలాశయంలోకి వరద
HEAVY RAINS IN TELANGANA

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