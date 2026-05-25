జాతివైరం మరచి మాతృత్వాన్ని చాటి - 2నెలలుగా కలిసి పెరుగుతున్న పిల్లి - కుక్క - DOG ADOPTS A BABY KITTEN
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 2:34 PM IST
Dog Adopts a Baby Kitten : సాధారణంగా పిల్లులు, కుక్కలు సహజ శత్రువులు. అయితే గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో ఒక అసాధారణ సంఘటన జరిగింది. అక్కడ ఒక కుక్క ఈ చిరకాల శత్రుత్వాన్ని అధిగమించి ఒక పిల్లి పిల్లకు పాలిచ్చి నిజమైన మాతృ ప్రేమను ప్రదర్శించింది. రెండు నెలల క్రితం తెనాలికి చెందిన తన్నిరు శివశంకర్కు రోడ్డుపై ఒక పిల్లి పిల్ల కనిపించింది. దానిని అతను ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు. అప్పటికే అతను బ్రూనో అనే కుక్కను పెంచుకుంటున్నాడు. డాష్హండ్ జాతికి చెందిన బ్రూనోకు ఆ పిల్లి పిల్లకు మధ్య చాలా త్వరగానే ఒక బలమైన బంధం ఏర్పడింది. పాలు కోసం వెతుకుతూ ఆ పిల్లి పిల్ల సహజంగానే దానిని తన తల్లిగా భావించి కుక్క వద్దకు వెళ్లింది. ఆ కుక్క ఎలాంటి దూకుడు ప్రదర్శించకుండా ఆ పిల్లి పిల్లను దగ్గరకు తీసుకుంది. తనలోని మాతృత్వపు సహజాతాన్ని ప్రదర్శిస్తూ దానికి పాలిచ్చి దాని ఆకలిని తీర్చింది. గత రెండు నెలలుగా ఆ పిల్లిపిల్ల ఆ కుక్కనే తన తల్లిగా భావిస్తూ దాని వద్దే పాలు తాగుతోంది.
Dog Adopts a Baby Kitten : సాధారణంగా పిల్లులు, కుక్కలు సహజ శత్రువులు. అయితే గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో ఒక అసాధారణ సంఘటన జరిగింది. అక్కడ ఒక కుక్క ఈ చిరకాల శత్రుత్వాన్ని అధిగమించి ఒక పిల్లి పిల్లకు పాలిచ్చి నిజమైన మాతృ ప్రేమను ప్రదర్శించింది. రెండు నెలల క్రితం తెనాలికి చెందిన తన్నిరు శివశంకర్కు రోడ్డుపై ఒక పిల్లి పిల్ల కనిపించింది. దానిని అతను ఇంటికి తీసుకువచ్చాడు. అప్పటికే అతను బ్రూనో అనే కుక్కను పెంచుకుంటున్నాడు. డాష్హండ్ జాతికి చెందిన బ్రూనోకు ఆ పిల్లి పిల్లకు మధ్య చాలా త్వరగానే ఒక బలమైన బంధం ఏర్పడింది. పాలు కోసం వెతుకుతూ ఆ పిల్లి పిల్ల సహజంగానే దానిని తన తల్లిగా భావించి కుక్క వద్దకు వెళ్లింది. ఆ కుక్క ఎలాంటి దూకుడు ప్రదర్శించకుండా ఆ పిల్లి పిల్లను దగ్గరకు తీసుకుంది. తనలోని మాతృత్వపు సహజాతాన్ని ప్రదర్శిస్తూ దానికి పాలిచ్చి దాని ఆకలిని తీర్చింది. గత రెండు నెలలుగా ఆ పిల్లిపిల్ల ఆ కుక్కనే తన తల్లిగా భావిస్తూ దాని వద్దే పాలు తాగుతోంది.