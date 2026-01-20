ETV Bharat / Videos

LIVE : తెలంగాణ భవన్‌లో హరీశ్ రావు ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - HARISH RAO PRESS MEET LIVE

Harish Rao (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 20, 2026 at 6:59 PM IST

Updated : January 20, 2026 at 7:11 PM IST

Choose ETV Bharat

Harish Rao Press Meet in Telangana Bhavan : ఫోన్‌ ట్యాపింగ్‌ కేసులో బీఆర్​ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్​ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావును స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ ఇవాళ విచారణ చేసింది. జూబ్లీహిల్స్​ పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఈ విచారణ కొనసాగింది. ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరైన హరీశ్ రావు సాయంత్రం 6.30 గంటల సమయంలో బయటకు వచ్చారు. మధ్యాహ్నం గంట పాటు లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో హరీశ్ రావు ఇంటి నుంచి వచ్చిన భోజనం చేశారు. సుమారు 7 గంటల పాటు విచారణ సాగింది. విచారణలో ఎస్పీ రవీందర్‌ రెడ్డి, ఏసీపీ వెంకటగిరి పాల్గొన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్​కు ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారు? ప్రభాకర్​ రావును ఎప్పుడైనా కలిశారా? వంచి అంశాలపై హరీశ్ రావును సిట్ బృందం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. విచారణ అనంతరం హరీశ్‌రావు తెలంగాణ భవన్‌కు బయలుదేరి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఆయన తెలంగాణ భవన్​లో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. 

SPECIAL INVESTIGATION TEAM
HARISH RAO PRESS MEET LIVE
PHONE TAPPING CASE
HARISH RAO AT TELANGANA BHAVAN
HARISH RAO PRESS MEET LIVE

ETV Bharat Telangana Team

