LIVE : తెలంగాణ భవన్లో హరీశ్ రావు ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్షప్రసారం - HARISH RAO PRESS MEET LIVE
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 20, 2026 at 6:59 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 7:11 PM IST
Harish Rao Press Meet in Telangana Bhavan : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావును స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ ఇవాళ విచారణ చేసింది. జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ విచారణ కొనసాగింది. ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరైన హరీశ్ రావు సాయంత్రం 6.30 గంటల సమయంలో బయటకు వచ్చారు. మధ్యాహ్నం గంట పాటు లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో హరీశ్ రావు ఇంటి నుంచి వచ్చిన భోజనం చేశారు. సుమారు 7 గంటల పాటు విచారణ సాగింది. విచారణలో ఎస్పీ రవీందర్ రెడ్డి, ఏసీపీ వెంకటగిరి పాల్గొన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్కు ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారు? ప్రభాకర్ రావును ఎప్పుడైనా కలిశారా? వంచి అంశాలపై హరీశ్ రావును సిట్ బృందం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. విచారణ అనంతరం హరీశ్రావు తెలంగాణ భవన్కు బయలుదేరి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఆయన తెలంగాణ భవన్లో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు.
Harish Rao Press Meet in Telangana Bhavan : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావును స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ ఇవాళ విచారణ చేసింది. జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ విచారణ కొనసాగింది. ఉదయం 11 గంటలకు విచారణకు హాజరైన హరీశ్ రావు సాయంత్రం 6.30 గంటల సమయంలో బయటకు వచ్చారు. మధ్యాహ్నం గంట పాటు లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చారు. ఆ సమయంలో హరీశ్ రావు ఇంటి నుంచి వచ్చిన భోజనం చేశారు. సుమారు 7 గంటల పాటు విచారణ సాగింది. విచారణలో ఎస్పీ రవీందర్ రెడ్డి, ఏసీపీ వెంకటగిరి పాల్గొన్నారు. ఫోన్ ట్యాపింగ్కు ఎవరు అనుమతి ఇచ్చారు? ప్రభాకర్ రావును ఎప్పుడైనా కలిశారా? వంచి అంశాలపై హరీశ్ రావును సిట్ బృందం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. విచారణ అనంతరం హరీశ్రావు తెలంగాణ భవన్కు బయలుదేరి వెళ్లారు. ప్రస్తుతం ఆయన తెలంగాణ భవన్లో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు.