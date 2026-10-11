ETV Bharat / Videos

సర్ పేరుతో మైనార్టీల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర : హరీశ్​రావు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సిద్దిపేట మైనార్టీలతో సమావేశమైన హరీశ్​రావు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2026 at 7:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Siddipet District Decade Celebrations : తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అవతరించిన అనంతరం జిల్లాల పునర్​ వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి ఇవాళ్టితో 10 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సిద్దిపేట జిల్లా దశాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని పట్టణంలోని మైనార్టీలు ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ముస్లిం సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మైనార్టీలను పట్టించుకోవడం లేదని హరీశ్​రావు ఆరోపించారు.

ఎన్నికల కమిషనర్​ను తొలగించాలని కోరుతూ యువత దిల్లీలో ధర్నా చేస్తూ ఇంటర్నెట్, మెట్రో ట్రైన్​లు, పెట్రోల్ బంకులు బంద్ చేశారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి కుట్రే చేయబోతున్నారని, మైనార్టీలంతా ఏకమై దీన్ని అడ్డుకోవాలని హరీశ్​రావు సూచించారు. సిద్దిపేటలో కూడా దీనిపై నిరసనలు తెలపాలన్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఉదయం కోమటి చెరువు రూబీ నెక్లెస్​రోడ్డులో వాకర్స్, విద్యార్థులతో హరీశ్​రావు కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. అనంతరం వారితో కలిసి అల్పాహారం భుజించారు.

Siddipet District Decade Celebrations : తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అవతరించిన అనంతరం జిల్లాల పునర్​ వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి ఇవాళ్టితో 10 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సిద్దిపేట జిల్లా దశాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని పట్టణంలోని మైనార్టీలు ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్​రావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ముస్లిం సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మైనార్టీలను పట్టించుకోవడం లేదని హరీశ్​రావు ఆరోపించారు.

ఎన్నికల కమిషనర్​ను తొలగించాలని కోరుతూ యువత దిల్లీలో ధర్నా చేస్తూ ఇంటర్నెట్, మెట్రో ట్రైన్​లు, పెట్రోల్ బంకులు బంద్ చేశారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి కుట్రే చేయబోతున్నారని, మైనార్టీలంతా ఏకమై దీన్ని అడ్డుకోవాలని హరీశ్​రావు సూచించారు. సిద్దిపేటలో కూడా దీనిపై నిరసనలు తెలపాలన్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఉదయం కోమటి చెరువు రూబీ నెక్లెస్​రోడ్డులో వాకర్స్, విద్యార్థులతో హరీశ్​రావు కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. అనంతరం వారితో కలిసి అల్పాహారం భుజించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

HARISH RAO MEETING WITH MUSLIMS
MINORITY HEARTWARMING GATHERING
HARISH RAO IN SIIDIPET DECADE EVENT
సిద్దిపేట జిల్లా దశాబ్ది ఉత్సవాలు
SIDDIPET DISTRICT DECADE EVENT

ఇలాంటి కథనాలు

Kalanjali Campaign

మీ విజయం వెనక ఉన్న మహిళ గురించి మాతో పంచుకోండి! - 'కళాంజలి'ని ట్యాగ్ చేయండి

October 11, 2026 at 4:27 PM IST
Vijayawada Highway Heavy Traffic

హైదరాబాద్​-విజయవాడ హైవేపై ట్రాఫిక్ జామ్​ - కిలోమీటర్​ మేర వాహనాల బారులు

October 11, 2026 at 3:52 PM IST
PRE DANDIYA DHAMAL CELEBRATIONS

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ప్రీ-దాండియా ధమాల్-2026 వేడుకలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన రోబో దాండియా

October 11, 2026 at 2:19 PM IST
Buying Bike With Ten Rupee Coins

మూడేళ్లుగా ఒక్కోటి దాచి - రూ.10 నాణేలతో స్కూటీ కొనుగోలు చేసి

October 11, 2026 at 2:03 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.