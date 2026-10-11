సర్ పేరుతో మైనార్టీల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర : హరీశ్రావు
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Published : October 11, 2026 at 7:46 PM IST
Siddipet District Decade Celebrations : తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అవతరించిన అనంతరం జిల్లాల పునర్ వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి ఇవాళ్టితో 10 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సిద్దిపేట జిల్లా దశాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని పట్టణంలోని మైనార్టీలు ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ముస్లిం సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మైనార్టీలను పట్టించుకోవడం లేదని హరీశ్రావు ఆరోపించారు.
ఎన్నికల కమిషనర్ను తొలగించాలని కోరుతూ యువత దిల్లీలో ధర్నా చేస్తూ ఇంటర్నెట్, మెట్రో ట్రైన్లు, పెట్రోల్ బంకులు బంద్ చేశారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి కుట్రే చేయబోతున్నారని, మైనార్టీలంతా ఏకమై దీన్ని అడ్డుకోవాలని హరీశ్రావు సూచించారు. సిద్దిపేటలో కూడా దీనిపై నిరసనలు తెలపాలన్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఉదయం కోమటి చెరువు రూబీ నెక్లెస్రోడ్డులో వాకర్స్, విద్యార్థులతో హరీశ్రావు కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. అనంతరం వారితో కలిసి అల్పాహారం భుజించారు.
Siddipet District Decade Celebrations : తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అవతరించిన అనంతరం జిల్లాల పునర్ వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడి ఇవాళ్టితో 10 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో సిద్దిపేట జిల్లా దశాబ్ది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకొని పట్టణంలోని మైనార్టీలు ఏర్పాటు చేసిన ఆత్మీయ సమ్మేళన కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ముస్లిం సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిందని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక మైనార్టీలను పట్టించుకోవడం లేదని హరీశ్రావు ఆరోపించారు.
ఎన్నికల కమిషనర్ను తొలగించాలని కోరుతూ యువత దిల్లీలో ధర్నా చేస్తూ ఇంటర్నెట్, మెట్రో ట్రైన్లు, పెట్రోల్ బంకులు బంద్ చేశారని మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి కుట్రే చేయబోతున్నారని, మైనార్టీలంతా ఏకమై దీన్ని అడ్డుకోవాలని హరీశ్రావు సూచించారు. సిద్దిపేటలో కూడా దీనిపై నిరసనలు తెలపాలన్నారు. ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఇవాళ ఉదయం కోమటి చెరువు రూబీ నెక్లెస్రోడ్డులో వాకర్స్, విద్యార్థులతో హరీశ్రావు కొద్దిసేపు ముచ్చటించారు. అనంతరం వారితో కలిసి అల్పాహారం భుజించారు.