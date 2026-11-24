LIVE : తెలంగాణ భవన్లో హరీశ్రావు మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం
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Published : November 24, 2026 at 12:02 PM IST
తెలంగాణ నీటి హక్కులకు సమాధి కట్టి, మరణశాసనం రాసింది కేసీఆర్, హరీశ్రావే అన్న సీఎం విమర్శలకు మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మూడేళ్లు గడిచినా హామీలకు దిక్కులేదన్న ఆయన, వాటి అమలు ఊసే లేదని ఆక్షేపించారు. ఈమేరకు ఆయన హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహిస్తున్న సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. నదీజలాల విషయంలో బీఆర్ఎస్ ప్రణాళికాబద్దంగా అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తోందన్న సీఎం రేవంత్ ఇటీవల ఆరోపించారు. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశంపై దుష్ప్రచారం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అర్ధ సత్యాలు, అసత్యాలతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని, అన్ని ఆధారాలతో బీఆర్ఎస్ నేతల దుష్ప్రచారాన్ని ఎండగడతామని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ నీటి హక్కులకు సమాధి కట్టి, మరణశాసనం రాసింది కేసీఆర్, హరీశ్రావే విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ ట్రాప్లో మేము పడలేదని, చట్టబద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టులను అడ్డుకుంటామని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయమై హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో హరీశ్రావు మాట్లాడుతున్నారు. దీనిని ప్రత్యక్షప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.
తెలంగాణ నీటి హక్కులకు సమాధి కట్టి, మరణశాసనం రాసింది కేసీఆర్, హరీశ్రావే అన్న సీఎం విమర్శలకు మంత్రి హరీశ్ రావు స్పందించారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మూడేళ్లు గడిచినా హామీలకు దిక్కులేదన్న ఆయన, వాటి అమలు ఊసే లేదని ఆక్షేపించారు. ఈమేరకు ఆయన హైదరాబాద్ తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహిస్తున్న సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. నదీజలాల విషయంలో బీఆర్ఎస్ ప్రణాళికాబద్దంగా అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తోందన్న సీఎం రేవంత్ ఇటీవల ఆరోపించారు. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ అంశంపై దుష్ప్రచారం చేస్తోందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అర్ధ సత్యాలు, అసత్యాలతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని, అన్ని ఆధారాలతో బీఆర్ఎస్ నేతల దుష్ప్రచారాన్ని ఎండగడతామని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ నీటి హక్కులకు సమాధి కట్టి, మరణశాసనం రాసింది కేసీఆర్, హరీశ్రావే విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ ట్రాప్లో మేము పడలేదని, చట్టబద్ధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్టులను అడ్డుకుంటామని పేర్కొన్నారు. ఈ విషయమై హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ భవన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో హరీశ్రావు మాట్లాడుతున్నారు. దీనిని ప్రత్యక్షప్రసారంలో వీక్షిద్దాం.