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పొంగులేటి రాజీనామా చేయాల్సిందే : హరీశ్​రావు ​ - HARISH RAO COMMENTS ON PONGULETI

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పొంగులేటి రాజీనామాకు హరీశ్​రావు డిమాండ్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 4:31 PM IST

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Harish Rao Comments On Ponguleti : లక్షల మందిని ఆగం చేసిన మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, తక్షణమే నైతిక బాధ్యత వహించి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని బీఆర్​ఎస్ నేత​ హరీశ్‌రావు డిమాండ్ చేశారు. దరఖాస్తులు లేకుండా ఎట్లైతే నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారో అలానే తొలగించాలన్నారు. మల్కాజ్‌గిరిలో 22ఏ నిషేధిత భూముల బాధితుల సభలో హరీశ్​ రావు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తే ప్రజలకు ఎందుకు శిక్ష అని ఆయన ప్రశ్నించారు. తప్పు చేసిందే మీరే ఆ చేసిన తప్పును సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదేనని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలు తన చేతిలోకి రావాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్వయంగా అధికారులను ఆదేశించి రాత్రికి రాత్రే ఈ ఆస్తులను బ్లాక్ చేయించారని ఆరోపించారు. అసలు నిషేధిత జాబితాలో భూములను పెట్టాలని చెప్పింది ఎవరు? దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? తక్షణమే తేల్చాలని హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు.

Harish Rao Comments On Ponguleti : లక్షల మందిని ఆగం చేసిన మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, తక్షణమే నైతిక బాధ్యత వహించి తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని బీఆర్​ఎస్ నేత​ హరీశ్‌రావు డిమాండ్ చేశారు. దరఖాస్తులు లేకుండా ఎట్లైతే నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారో అలానే తొలగించాలన్నారు. మల్కాజ్‌గిరిలో 22ఏ నిషేధిత భూముల బాధితుల సభలో హరీశ్​ రావు పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తే ప్రజలకు ఎందుకు శిక్ష అని ఆయన ప్రశ్నించారు. తప్పు చేసిందే మీరే ఆ చేసిన తప్పును సరిదిద్దాల్సిన బాధ్యత కూడా మీదేనని స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాలు తన చేతిలోకి రావాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి స్వయంగా అధికారులను ఆదేశించి రాత్రికి రాత్రే ఈ ఆస్తులను బ్లాక్ చేయించారని ఆరోపించారు. అసలు నిషేధిత జాబితాలో భూములను పెట్టాలని చెప్పింది ఎవరు? దీనికి బాధ్యులు ఎవరు? తక్షణమే తేల్చాలని హరీశ్ రావు డిమాండ్ చేశారు.

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TAGGED:

HARISH RAO MEETS 22A VICTIMS
22A LAND ISSUE IN TELANGANA
HARISH RAO DEMAND ON 22A LANDS
పొంగులేటిపై హరీశ్​రావు వ్యాఖ్యలు
HARISH RAO COMMENTS ON PONGULETI

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